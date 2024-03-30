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Политика

Виктория Николаева: Законы, которые разрабатывали депутаты всех созывов, легли в основу развития экономики и социальной сферы области

04 апреля 2024 19:29  [94] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Председатель городской Думы Дзержинска Виктория Николаева приняла участие в торжестве на Нижегородской ярмарке, посвящённом 30-летию Законодательного собрания Нижегородской области.

Перед собравшимися гостями выступил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин и подвёл итоги работы регионального парламента за эти годы.

Он рассказал о нормативных документах, разработанных парламентом, благодаря которым к настоящему моменту в Нижегородской области достигнуты значительные результаты в развитии промышленности и АПК, создана база для поддержки незащищенных категорий жителей.

Так, в 1997 году был принят областной закон "О промышленной политике", ставший основой системного развития промышленного производства в регионе. В 2023 году по объёму отгрузки в обработке Нижегородская область занимает второе место в ПФО и восьмое – в стране. В национальном рейтинге инвестиционного климата Нижегородская область поднялась на 67 позиций за пять лет и сейчас занимает третье место.

В 1999 году появился закон "О целевом бюджетном фонде по поддержке АПК", а в 2008 году была утверждена областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса". Заработала программа "Покупай нижегородское", приоритет в госзакупках продуктов питания для детсадов, школ, больниц был отдан натуральным местным продуктам. В 2024 году общий бюджет областной поддержки АПК составил более 6 млрд рублей.

В 2008 году областные депутаты учредили звание "Ветеран труда Нижегородской области". Его обладатели получают сравнимые с федеральными льготы на оплату ЖКУ, ежемесячные денежные выплаты, санаторные путёвки.

В 2004 году принят закон "О мерах соцподдержки детей-сирот", впервые установивший опекунские пособия, гарантии на образование, имущество, жилое помещение, льготы. В 2011 году введён региональный материнский капитал, с 2017 года приёмные семьи получили льготу по транспортному налогу. По инициативе депутатов ОЗС был принят федеральный закон, который с 1 января 2024 года распространил на всю страну практику выдачи жилищных сертификатов для сирот.

В 2014 году законом области была создана и заработала система капремонта многоквартирных домов, гарантирующая проведение капитальных ремонтов. Стали предоставляться льготы гражданам на оплату капремонта. Сейчас идёт работа над законопроектом, который позволит эффективно учитывать состояние домов и сделает ремонт своевременным.

Председатель городской Думы Дзержинска Виктория Николаева, комментируя событие, сказала: "За три десятка лет проделана колоссальная работа в развитии законодательства, в защите прав и интересов жителей Нижегородской области. Законы, в разработке которых принимали участие депутаты всех созывов и разных политических сил, легли в основу развития экономики и социальной сферы, общественной стабильности области. Факты и цифры, которые озвучены Евгением Борисовичем Люлиным, говорят сами за себя".

"От имени депутатов Думы Дзержинска хочу поблагодарить региональный корпус за внимание к законодательным инициативам с мест, за поддержку, за совместную работу. Уверена, что коллеги продолжат находить самые результативные решения для важных вопросов, стоящих перед регионом, и будут стремиться к дальнейшему развитию Нижегородской области", - добавила она.

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Теги:
Городская дума Законодательное собрание Юбилеи и праздники
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