Законодательному собранию Нижегородской области исполнилось 30 лет Политика

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

4 апреля 2024 года состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию со дня образования Законодательного собрания Нижегородской области. В нём приняли участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, сенаторы Российской Федерации Александр Вайнберг и Ольга Щетинина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Поздравления со знаменательной датой принимал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Поздравить нижегородских парламентариев приехали также главы Государственных собраний Республики Мордовия Владимир Чибиркин, Чувашской Республики Леонид Черкесов, председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Береснев, заместитель Государственного совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов и председатель Городской думы города Южно-Сахалинска Олег Логачев.

Свое поздравление к законодателям Нижегородской области направил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

"Поздравляю вас со знаменательным событием - 30-летием Законодательного собрания Нижегородской области. За все эти годы вы проделали большую работу по созданию и усовершенствованию законодательной основы, которая позволяет эффективно решать важнейшие для жителей Нижегородской области задачи и плодотворно развивать регион. Отрадно, что вы всегда находитесь в постоянном диалоге с избирателями, слышите их предложения, реагируете на их просьбы, уделяете особое внимание ветеранам СВО и их близким, реализации молодежных и волонтерских проектов", - сказал он.

С приветственным словом к нижегородским парламентариям обратился Игорь Комаров.

"Законодательное собрание Нижегородской области сделало очень многое для развития региона. Мы все видим позитивные изменения: хорошие темпы развития промышленности, сельского хозяйства, практически во всех сферах. Важно, что действия руководства Нижегородской области поддерживаются, своевременно принимаются законы, которые влекут за собой новые позитивные изменения для достижения главной цели - повышения уровня жизни людей", - подчеркнул Игорь Комаров.

Полпред также отметил высокий уровень достижений депутатов и их внимательное отношение к проблемам жителей, подчеркнув, что результатом их деятельности является консолидация нижегородцев, поддержка политического и экономического курса страны и президента.

"Реализация масштабных инфраструктурных проектов, прямой диалог с гражданами способствует повышению уровня доверия к федеральным и региональным органам власти. Этот результат надо закреплять и дальше помогать людям. Конструктивное взаимодействие Законодательного собрания Нижегородской области с органами власти различного уровня должно способствовать успешной реализации национальных целей и задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным", - заключил Игорь Комаров.

Полномочный представитель президента также выразил особую благодарность за плодотворную и профессиональную работу координатора, председателя Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО, которая стала эффективным инструментом взаимодействия по совершенствованию федерального и регионального законодательства:

"Отдельно хочу поблагодарить Евгения Борисовича Люлина, который возглавляет Ассоциацию законодателей ПФО. Это свидетельствует о том, что Законодательное собрание Нижегородской области пользуется авторитетом во всей стране. Многие инициативы в социальной сфере, в поддержке малого и среднего бизнеса, промышленности, участников специальной военной операции и их семей, родиной которых является Нижегородская область, появились благодаря законодателям региона. Это работа, которая всегда носит очень профессиональный и заинтересованный характер по острым и актуальным вопросам нашей жизни, координируется не только Нижегородской областью, но и в целом Приволжским федеральным округом", - сказал Игорь Комаров.

Принятые меры и опыт реализации проектов в рамках Ассоциации востребован в работе с участниками СВО и членами их семей, в поддержке МСП, в создании благоприятного инвестиционного климата, а также в вопросах регионального бюджетирования и реализации молодежной политики не только на территории округа, но и на федеральном уровне. За все время работы Ассоциации законодатели рассмотрели более 200 вопросов, в их числе – государственное управление, продовольственная безопасность, бюджетная, социальная и информационная политика, межнациональные отношения и другие.

Парламентариев поздравил также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В настоящее время правительство Нижегородской области и Законодательное собрание работают в тесной связке. Благодаря слаженной работе мы достигли значительных успехов во многих отраслях, реализовали множество проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы. Благодаря усилиям депутатов удалось добиться понимания наших приоритетов на всех ступенях власти", - сказал Глеб Никитин.

"За 30 лет депутатами разных созывов Законодательного собрания Нижегородской области была создана передовая законодательная база, которая продолжает совершенствоваться. Законодательные решения создали условия для ускоренного развития промышленного производства, возрождения сельского хозяйства, создания цельной системы соцподдержки. В рамках Ассоциации законодателей ПФО проводится большая работа по согласованию позиций регионов, представлению наших инициатив на федеральный уровень. Огромную помощь нам оказывает полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в развитие законодательной базы", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В торжественной обстановке Игорь Комаров вручил государственную награду Российской Федерации – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – члену комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольге Щетининой, а также поощрил благодарственными письмами полномочного представителя президента России депутатов Госдумы и ЗСНО, руководителей политических фракций, внесших существенный вклад в развитие законодательства Российской Федерации.