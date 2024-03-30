Более 168 млн рублей льготных кредитов получили нижегородские компании с начала года Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АНО "Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" ("ГосМФО") выдала 65 субсидированных займов в первом квартале 2024 года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, свою работу, подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства, ведет в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

В Нижегородской области действует восемь программ льготного финансирования предприятий по линии "ГосМФО".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на полученные средства компании могут приобрести оборудование, направить на модернизацию производства или использовать для пополнения оборотного фонда.

"На сегодняшний день льготные займы - один из наиболее востребованных видов господдержки. С начала года региональным предприятиям были выданы займы по сниженным ставкам на общую сумму 168,2 миллиона рублей, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - сказал Максим Черкасов.

В "ГосМФО" компании могут оформить заем на сумму от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Процентная ставка по любой из программ не превышает 10 процентов годовых. Размер процентной ставки зависит от наличия или отсутствия залога и поручителя, а также места регистрации. Максимально выгодные условия доступны предприниматели из моногородов региона, если они относятся к приоритетным категориям заемщиков. Напомним, в Нижегородской области 12 моногородов: Балахна, Володарск, Ворсма, Выкса, Заволжье, Княгинино, Кулебаки, Мухтолово, Навашино, Павлово, Первомайск, Решетиха. Также в числе приоритетных категорий – заслуженные предприниматели Нижегородской области, экспортеры, социальные предприниматели, компании-участники кластеров Нижегородской области, производители импортозамещающей или биотехнологической продукции, ESG-ориентированные компании и компании, помогающие участникам СВО, а также участники нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" (программа "Выращивание") и "Производительность труда".

Отмечается, что ставки в государственной микрофинансовой организации фиксированные и не подлежат пересмотру. Взять заем на льготных условиях от "ГосМФО"могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы в Нижегородской области и которые не имеют задолженностей по налогам и сборам. Получить подробную информацию о льготных займах можно на официальном сайте АНО "МКК ПП НО". Подать заявку на получение льготного займа можно через цифровую платформу МСП.РФ и через личный кабинет на сайте.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре ”Мой бизнес” или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

