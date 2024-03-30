Как преодолеть дисбаланс на рынке труда Экономика

Этот и другие вопросы социально-экономического развития Арзамаса за 2023 год рассматривались на первом в этом году заседании Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей "Развитие".

Заседание прошло 2 апреля на базе Арзамасского коммерческо-технического техникума – в кабинете новой лаборатории метрологии стандартизации и сертификации, открытой в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет". Повестку работы озвучил председатель ААПП "Развитие", генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков доложил о запланированных на этот год масштабных градостроительных проектах: ремонтах дорог, капремонте школ №№7 и 10, моста на улице Ленина, реконструкции мемориального комплекса у Вечного огня. Глава города выразил благодарность членам Ассоциации за сбор благотворительных средств для мобилизованных, а также рассказал о подготовке к празднованию 9 Мая.

Основные показатели за 12 месяцев 2023 года представил директор департамента экономического развития администрации Арзамаса Алексей Смирнов.

На промышленных предприятиях города: объем отгруженной продукции составил 102,4 млрд рублей, что в 1,8 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Увеличение объемов отгрузки отмечено на 13 предприятиях, в том числе на АПЗ – на 37,5%. Среднесписочная численность работающих – 17714 человек, темп роста к 2022 году – 111,1%. Среднемесячная зарплата – 65 789,9 рубля. Темп роста к 2022 году – 127%. Основными налогоплательщиками являются АПЗ – 12,5%, АМЗ – 10,1% и "Темп-Авиа» – 5,6%.

"Результаты работы промышленности – выше всяких похвал, – прокомментировал глава города Александр Щелоков. – По всем цифрам видно, что коллективы предприятий трудятся не просто хорошо, а отлично. Внимания сегодня требует вопрос ввода нового жилья. Это единственная траектория нашего демографического развития и один из главных инструментов для привлечения кадров".

Управляющий директор АМЗ Алексей Коренков поднял вопрос работы пассажирского транспорта. Мэр ответил, что на сегодня автопарк АПАТа обновлен, средний возраст автобусов 6,5 лет, а главная проблема, как и в других отраслях, в нехватке рабочей силы: уровень безработицы в Арзамасе сегодня самый низкий с 1993 года.

Заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России "Арзамасский" Ольга Корчагина познакомила с изменениями в миграционном законодательстве в 2024 году. Основной документ, который регулирует в том числе сферу трудоустройства и занятости мигрантов – Федеральный закон №115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

"Если работодатель заключает трудовой или гражданско-правовой договор с иностранцем, то он обязан в течение трех рабочих дней уведомить об этом МВД через портал госуслуг, почтовое уведомление или лично", - отметила эксперт.

О работе компании "ТСН-электро", предоставляющей полный комплекс энергоуслуг – от проектирования и производства систем электроснабжения до монтажа и сервиса, рассказала заместитель директора Галина Рыбина.

Отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности ААПП за 2023 год представил ее исполнительный директор Михаил Тихонов. Акцент в докладе был сделан на поступления добровольных взносов на поддержку мобилизованных и членов их семей. С октября 2022 г. по 1 апреля 2024 г. собрано более 15 млн рублей. Михаил Иванович выразил огромную благодарность и признательность всем членам Ассоциации, участвующим в сборе благотворительных средств, отметив, что они сегодня очень востребованы.

Президент городской Федерации хоккея Раймонд Шульте рассказал о том, что в Арзамасе снижается интерес к хоккею, и это вызывает тревогу за будущее этого вида спорта в городе.

"Сегодня необходимо привлекать внимание подрастающего поколения к хоккею, но без материальной поддержки не обойтись: этот спорт – один из самых дорогих и не каждая семья может себе его позволить. Также надо проводить работу по популяризации хоккея в трудовых коллективах, чтобы в городском чемпионате участвовало как можно больше команд", - подчеркнул он.

Андрей Капустин отметил, что члены Ассоциации всегда выступают за спорт, поддерживают его, и призвал федерацию хоккея активнее информировать о проводимых турнирах.

Завершил выступления директор АКТТ Евгений Горшков, который рассказал о реализации в 2023 году федерального проекта "Профессионалитет", в рамках которого создан образовательно-производственный кластер "Машиностроение юга Нижегородской области". В результате в АКТТ, как базовой образовательной организации, создано 11 участков и лабораторий с высокотехнологичным оборудованием, разработано 10 образовательных программ по 6 профессиям и 4 специальностям; 47 преподавателей прошли стажировку; с 1 сентября к обучению приступили 454 человека, 80 из них по целевым договорам. Ведется подготовка выпускника "под ключ".

Директор АККТ выразил благодарность администрации города, руководству АМЗ, ставшего опорным предприятием кластера, руководителям предприятий Ассоциации, которые оказали поддержку в реализации проекта. Затем руководитель техникума провел для участников совещания экскурсию по новым зонам под вид работ.

Текст: Ирина Балагурова

Фото: Александр Барыкин