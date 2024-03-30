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Общество

Лидеры ветеранского движения

06 апреля 2024 14:25  [57] Общество

Ветеранская организация Арзамасского приборостроительного завода получила высокую оценку в смотре-конкурсе ветеранских первичек. По итогам работы за 2023 год она заняла 1 место. 

Награждение состоялось 27 марта на пленарном заседании городского Совета ветеранов в центральной библиотеке им. М. Горького. Грамоту председателю заводского Совета Татьяне Сухаревой вручил председатель городской ветеранской организации Евгений Березин.

"Наиболее важным направлением деятельности ветеранских организаций является патриотическая работа, – отметил Евгений Иванович. – Совет ветеранов АПЗ активно включился в дело поддержки бойцов СВО и стал одним из пунктов сбора гуманитарной помощи. Большая работа была проведена по организации адресной профилактической медицинской помощи ветеранам войны и труда на базе Горбольницы №1 и по решению других социальных и общественно значимых вопросов. На АПЗ бывшие работники не забыты! И это благодаря постоянной поддержке ветеранской организации со стороны руководства предприятия".

Была отмечена и работа председателя Совета ветеранов АПЗ Татьяны Сухаревой. Как член президиума городского Совета она активно участвует в обсуждении различных проектов и развитии ветеранского движения в целом.

"Что необходимо нашим ветеранам? Внимание, забота и общение – это самое главное, – отметила Татьяна Ивановна. – Каждый из них выполнил свой трудовой долг, отработав на заводе не один десяток лет. Теперь наша задача – не потерять с ними связь и всесторонне помогать им".

Текст и фото: Ирина Балагурова

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Теги:
АПЗ Ветеран труда
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