Подготовка к открытию парков проходит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парки Нижнего Новгорода начали готовить к открытию нового сезона. Об этом сообщили в городской Дирекции парков и скверов.

"На территории всех муниципальных парков, включая благоустроенные в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", начались весенние работы в рамках месячника по благоустройству, который объявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабев", - отметила начальник отдела (отдел благоустройства и аттракционов Автозаводского управления) МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода" Юлия Конькова.

В городских скверах организована уборка мусора, находившегося в зимний период под снегом, откачка воды, также рабочие очищают и обновляют информационные и навигационные стенды, красят и выполняют мелкий ремонт малых архитектурных форм, бордюров и подготавливают клумбы к посадке цветов.

Как добавили в дирекции, работы в парках проводятся ежедневно. В ближайшее время на территориях общественных пространств пройдет дезинсекционная обработка и дератизационные мероприятия.

Напомним, что месячник по благоустройству пройдет в Нижнем Новгороде с 4 апреля по 15 мая.