Олимпиада по химии при поддержке "ЛУКОЙЛ" Общество

3-4 апреля в Кстовском нефтяном техникуме при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" прошла традиционная межрегиональная олимпиада по химии на призы ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

В этом году олимпиада впервые вышла за пределы не только города Кстово, но даже Нижегородской области. В заочном этапе участвовало более 500 будущих химиков из разных регионов страны, на очный этап олимпиады собрались 45 полуфиналистов. Это учащиеся старших классов и студенты учреждений среднего профессионального образования.

У олимпиады была обширная программа. Ее участники побывали с ознакомительной экскурсией на крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии в России – заводе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", занимались интересной проектной деятельностью и демонстрировали свои коммуникативные компетенции и лидерские качества.

Самым интересным для всех, пожалуй, стал второй день олимпиады, когда ребята работали в специализированных лабораториях техникума и смогли почувствовать себя настоящими химиками, например, решая вполне конкретные кейсы по выводу пятна на белой одежде.

Такие мероприятия важны не только для юных участников, но и для их будущих работодателей, заинтересованных в перспективных молодых кадрах.