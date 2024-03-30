Открытая дискуссия студентов с представителями религий прошла в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижнего Новгорода

На площадке Точки кипения НГЛУ им. Добролюбова прошла первая открытая дискуссия студентов с представителями разных религиозных организаций Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте соцкоммуникаций и молодёжной политики.

Первый замдиректора департамента Руслан Бадретдинов отметил, что в городе с 2021 года на постоянной основе проходят встречи школьников с представителями религий. И при поддержке мэра Юрия Шалабаева принято решение это направление развивать и организовывать встречи со студентами.

Целью таких встреч является не приобщение к какой-то конкретной вере, а знакомство с традиционными для России религиями, с опытом взаимодействия представителей конфессий в Нижнем Новгороде, подчеркнул Бадретдинов.

К встрече присоединились руководитель миссионерского отдела Нижегородской епархии отец Димитрий, имам Нижегородской соборной мечети Рамиль-хазрат Садеков, исполнительный директор Нижегородской региональной еврейской национально-культурной автономии Сусанна Тураева, настоятель Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде отец Георгий и около 100 студентов разных национальностей.

Студенты участвовали в дискуссии очень активно и задавали вопросы о личном пути к вере, о жизни после смерти, об отношении к реинкарнации, о правилах ношения одежды в разных религиях, какие языки используются при богослужении и молитвах.

Декан Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ Светлана Колобова прокомментировала, что таки открытые дискуссии имеют исключительное значение, так как позволяют увидеть доброжелательное отношение друг к другу представителей разных религий. А студенты смогли задать вопросы напрямую представителям конфессий, узнать их мнения по сложным и актуальным темам, убедиться, что диалог возможен и конструктивен.

Данное мероприятие было организовано в рамках работы Межконфессионального консультативного совета (МКС).

Напомним, МКС действует при администрации города с 2011 года. Его цель - совершенствование системы взаимодействия с религиозными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории приволжской столицы, а также для предупреждения возникновения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

Отметим, что в Нижнем Новгороде живут в мире и добрососедстве представители 118 национальностей, и на его улицах христианские храмы соседствуют с мечетями и синагогами.

В состав совета входят представители традиционных для города конфессий – православие, ислам, иудаизм, католицизм,старообрядчество, а также учёные и эксперты. Председательствует в МКС глава администрации.