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Общество

Наталья Смотракова: "Законодательное Собрание демонстрирует системность работы и комплексный подход ко всем сферам"

05 апреля 2024 17:06  [65] Общество

"В докладе, который представил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин о 30-летней деятельности регионального парламента, отражена системность работы и комплексный подход ко всем сферам", - отметила председатель комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Нижегородской области Наталья Смотракова. 

"В сфере социальной политики, за прошедшие годы сделано немало. В 2008-м году депутаты учредили звание "Ветеран труда Нижегородской области". Его обладатели получают сравнимые с федеральными льготы на оплату ЖКУ, ежемесячные денежные выплаты, санаторные путевки. В 2004-м году региональный парламент принял закон "О мерах соцподдержки детей-сирот", впервые установивший опекунские пособия, гарантии на образование, имущество, жилое помещение, льготы. В 2011-м году был введен региональный материнский капитал, а в 2014-м году приемные семьи получили право бесплатно получать юридическую помощь. В 2017-м им предоставили льготу по транспортному налогу", - продолжила Наталья Смотракова. 

"Очень важно, что по инициативе депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области принят федеральный закон, распространивший практику выдачи сертификатов для сирот на всю страну, который начал действовать с 1 января 2024 года. Достигнутые результаты, конечно, впечатляют, но вопросов по-прежнему достаточно, нужно работать дальше. Для этого у нас есть все необходимое: профессионализм моих коллег-депутатов, проработанная законодательная база, и главное – желание развивать и дальше Нижегородскую область!", - заключила Наталья Смотракова.

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Теги:
Законодательное собрание Наталья Смотракова
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