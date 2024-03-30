Почти 247 тысяч нижегородцев уже проголосовали за благоустройство территорий по ФКГС в 2025 году Общество

Более 247 тысяч нижегородцев уже проголосовали за территории для благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Общественные пространства-победители рейтингового голосования будут благоустроены в 2025 году.

Рейтинговое голосование проходит до 30 апреля включительно на сайте: https://fkgs.golosza.ru/, в нем могут принять участие жители старше 14 лет из 23 муниципальных образований Нижегородской области с населением больше 20 000 человек. Кроме того, жители 28 муниципальных образований смогут пройти анкетирование по проекту "Формирование комфортной городской среды".

На сегодняшний день самые активные в рейтинговом голосовании – жители Уренского, Лысковского и Сергачского муниципальных округов.

Проголосовать можно не только на сайте, но и в одном из волонтерских пунктов, которые работают в МФЦ и крупных торговых центрах. Охотнее всего к помощи волонтеров прибегают жители Богородского и Володарского муниципальных округов, а также г.о.г. Дзержинск.

Вместе с рейтинговым голосованием проекта "Формирование комфортной городской среды" продолжается и викторина "КУПНО ЗА ЕДИНО!". Последний этап викторины завершится 30 апреля. Чтобы принять в ней участие, нужно сначала проголосовать на сайте: https://fkgs.golosza.ru/ за ту территорию, которая будет благоустроена в 2025 году, а затем ответить на несколько вопросов.

Благоустройство общественных пространств проводится ежегодно по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту "Жилье и городская среда". За пять лет благодаря нацпроекту в Нижегородской области благоустроены 1 921 дворовая территория и 564 общественные территории, реализовано 25 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.