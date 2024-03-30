Список территорий с ограничением скорости движения на самокатах расширили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде расширили список территорий, на которых ограничена скорость движения для самокатов.

Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, новые правила использования средств индивидуальной мобильности прописаны в соглашении с операторами, предоставляющими услуги по аренде электросамокатов – ООО "ВУШ" и ООО "ЮрентБайк.ру", подписанном 4 апреля.

В департаменте отметили, что полный запрет на размещение и движение средств индивидуальной мобильности действует в Нижегородском кремле (Нижегородский район), парке "Швейцария" (Приокский район), парке имени 1 Мая (Канавинский район) и Парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина (Советский район).

В случае фиксации нарушений правил использования сервисов жителям следует обращаться к операторам кикшеринга через электронную почту, указав дату, время события, номер электросамоката и фотографию нарушения. Все самокаты имеют свой внешний идентификационный номер, история каждой поездки сохраняется с указанием времени и маршрута.



Перечень территорий, на которых ограничивается скорость передвижения на средствах индивидуальной мобильности:



Введен скоростной режим движения 10 км/ч на следующих территориях:

Нижегородский район:

- Ул. Большая Покровская от пл. Минина и Пожарского до пересечения ул. Малая Покровская, включая пл. Театральную.



Введен скоростной режим движения 15 км/ч на следующих территориях:

Автозаводский район:

- Сквер по ул. Героя Смирнова за ДК "ГАЗ" и в районе к/т "Мир";

- Сквер по ул. Героя Советского Союза Прыгунова;

- Сквер "Самбо";

- Территория сквера по ул. Мончегорская у д.33;

- Парк Славы – 1,2 очередь;

- Бульвар по ул. Школьная;

- Территория культбазы;

- Площадь им. Киселева;

- Детский сквер по пр. Октября;

- Сквер по ул. Лескова в районе д.60;

- Сквер по ул. Плотникова;

- Территория, по ул. Дружаева у д.№20 по ул. Дьяконова;

- Территория в районе Храма благоверного князя Георгия Всеволодовича;

- Сквер им. Макарова по ул. Львовская.

Ленинский район:

- Сквер у гостиницы "Заречная" (пр. Ленина, д. 36);

- Пр-т Ленина (территория напротив дома № 57 по пр. Ленина);

- Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23);

- Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А);

- Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК "Красная Этна");

- Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6);

- Территория с фасада домов № 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Днепропетровской;

- Сквер "Труженикам тыла" у здания администрации Ленинского района;

- Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова);

- Сквер у дома по пр. Ленина, 28;

- Сквер по ул. Кировская, 9а;

- Сквер по ул. Снежная, 14;

- Сквер по пр.Ленина, 58;

- Сквер по ул.Юпитерская, 1а;

- Бульвар Заречный;

- Сквер пр пр.Ленина, д. 41;

- Парк "Дубки";

- Парк "Станкозавода";

- Тротуар вдоль "Силикатного озера".

Канавинский район:

- Прилегающая территория собора Александра Невского;

- Пл. Революции, в том числе перед ж/д вокзалом;

- Сквер вдоль дома №10 по Бульвару Мира;

- Сквер Канавинский;

- Сквер им. Григорьева;

- Сквер Валерия Чкалова;

- Ул. Чкалова от Центрального рынка до сквера Фильченкова (четная сторона);

- Сквер Фильченкова.

Московский район:

- Бульвар "Авиастроителей";

- Сквер в микрорайоне "Красных Зорь";

- Сквер по ул. Березовской, д. 100;

- Сквер "Юбилейный";

- Сквер им. 50-летия Победы;

- Сквер в микрорайоне "Бурнаковский";

- Ул. Чаадаева;

- Сквер им. Героя Рябцева;

- Сквер по ул. Красных Зорь;

- Сквер им. Грабина;

- Сквер им. А. Люкина (Московское шоссе, д. 177) - в границах ул. Московское шоссе, д. 175, 177, 179;

- Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5);

- Сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенская);

- Сквер им. Маршала Казакова;

- Сквер на пл. Героев (в границах улицы Проспект Героев д. 43 и ул. 50-летия Победы д. 25);

- Сквер у кинотеатра "Москва" (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1);

- Сквер по Московскому шоссе между д. 165 и д.169 (Москва-Град);

Нижегородский район:

- ул. Рождественская;

- Ул. Кожевенная, включая сквер у памятника Петру I;

- Верхне-Волжская набережная;

- Пл. Минина и Пожарского;

- Сквер Чернопрудский;

- Сквер им. Я.М. Свердлова;

- Сквер Звездинский;

- Сквер им. П.Н. Нестерова;

- Сквер Ковалихинский;

- Сквер им. 1905 года;

- Площадь Народного единства;

- Площадь Ошарская;

- Площадь Маркина;

- Парк 800-летия Нижнего Новгорода;

- Парк им. Кулибина;

- Александровский сад;

- Площадь им. Максима Горького.

Приокский район:

- Площадь Жукова (между д. 186 и д. 194 по пр-ту Гагарина).

Советский район:

- Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры "Звезда");

- Сквер 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием гимназии №53);

- Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова;

- Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом "Победа");

- Бульвар "Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского";

- Пл. Советская.

Сормовский район:

- Сквер по ул.Ефремова, у д.1 (Центр Сормово);

- Бульвар Юбилейный от ул. Коминтерна до пл. Буревестника;

- Пл. Буревестника;

- Ул. Коминтерна от ул. Культуры до ул. Большевистской (четная сторона);

- Сормовский парк;

- Светлоярский парк.

Введен скоростной режим движения 20 км/ч на следующих территориях:

Автозаводский район:

- Сквер по пр. Ильича.

Канавинский район:

- Волжская набережная;

- Парк на Стрелке у пакгаузов.

Нижегородский район:

- Нижне-Волжская набережная.

Приокский район:

- Лесопарк Щёлоковский хутор.

Советский район:

- Лесопарк Щёлоковский хутор;

- Сквер вдоль пр-та Гагарина напротив бассейна "Дельфин".

Сормовский район:

- Ул. Культуры от д.4 по ул. Ефремова до д.103 по ул. Культуры;

- Пр-т 70 Лет Октября от д.1 до д.3 по ул. Телеграфная.