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Общество

Список территорий с ограничением скорости движения на самокатах расширили в Нижнем Новгороде

05 апреля 2024 18:26  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде расширили список территорий, на которых ограничена скорость движения для самокатов.

Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, новые правила использования средств индивидуальной мобильности прописаны в соглашении с операторами, предоставляющими услуги по аренде электросамокатов – ООО "ВУШ" и ООО "ЮрентБайк.ру", подписанном 4 апреля.

В департаменте отметили, что полный запрет на размещение и движение средств индивидуальной мобильности действует в Нижегородском кремле (Нижегородский район), парке "Швейцария" (Приокский район), парке имени 1 Мая (Канавинский район) и Парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина (Советский район).

В случае фиксации нарушений правил использования сервисов жителям следует обращаться к операторам кикшеринга через электронную почту, указав дату, время события, номер электросамоката и фотографию нарушения. Все самокаты имеют свой внешний идентификационный номер, история каждой поездки сохраняется с указанием времени и маршрута.
 
Перечень территорий, на которых ограничивается скорость передвижения на средствах индивидуальной мобильности:
 
Введен скоростной режим движения 10 км/ч на следующих территориях:
Нижегородский район:
- Ул. Большая Покровская от пл. Минина и Пожарского до пересечения ул. Малая Покровская, включая пл. Театральную.
 
Введен скоростной режим движения 15 км/ч на следующих территориях:

Автозаводский район:
- Сквер по ул. Героя Смирнова за ДК "ГАЗ" и в районе к/т "Мир";
- Сквер по ул. Героя Советского Союза Прыгунова;
- Сквер "Самбо";
- Территория сквера по ул. Мончегорская у д.33;
- Парк Славы  – 1,2 очередь;
- Бульвар по ул. Школьная;
- Территория культбазы;
- Площадь им. Киселева;
- Детский сквер по пр. Октября;
- Сквер по ул. Лескова в районе д.60;
- Сквер по ул. Плотникова;
- Территория, по ул. Дружаева у д.№20 по ул. Дьяконова;
- Территория в районе Храма благоверного князя Георгия Всеволодовича;
- Сквер им. Макарова по ул. Львовская.

Ленинский район:
- Сквер у гостиницы "Заречная" (пр. Ленина, д. 36);
- Пр-т Ленина (территория напротив дома № 57 по пр. Ленина);
- Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23);
- Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А);
- Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК "Красная Этна");
- Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6);
- Территория с фасада домов № 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Днепропетровской;
- Сквер "Труженикам тыла" у здания администрации Ленинского района;
- Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова);
- Сквер у дома по пр. Ленина, 28;
- Сквер по ул. Кировская, 9а;
- Сквер по ул. Снежная, 14;
- Сквер по пр.Ленина, 58;
- Сквер по ул.Юпитерская, 1а;
- Бульвар Заречный;
- Сквер пр пр.Ленина, д. 41;
- Парк "Дубки";
- Парк "Станкозавода";
- Тротуар вдоль "Силикатного озера".

Канавинский район:
- Прилегающая территория собора Александра Невского;
- Пл. Революции, в том числе перед ж/д вокзалом;
- Сквер вдоль дома №10 по Бульвару Мира;
- Сквер Канавинский;
- Сквер им. Григорьева;
- Сквер Валерия Чкалова;
- Ул. Чкалова от Центрального рынка до сквера Фильченкова (четная сторона);
- Сквер Фильченкова.

Московский район:
- Бульвар "Авиастроителей";
- Сквер в микрорайоне "Красных Зорь";
- Сквер по ул. Березовской, д. 100;
- Сквер "Юбилейный";
- Сквер им. 50-летия Победы;
- Сквер в микрорайоне "Бурнаковский";
- Ул. Чаадаева;
- Сквер им. Героя Рябцева;
- Сквер по ул. Красных Зорь;
- Сквер им. Грабина;
- Сквер им. А. Люкина (Московское шоссе, д. 177) - в границах ул. Московское шоссе, д. 175, 177, 179;
- Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5);
- Сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенская);
- Сквер им. Маршала Казакова;
- Сквер на пл. Героев (в границах улицы Проспект Героев д. 43 и ул. 50-летия Победы д. 25);
- Сквер у кинотеатра "Москва" (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1);
- Сквер по Московскому шоссе между д. 165 и д.169 (Москва-Град);

Нижегородский район:
- ул. Рождественская;
- Ул. Кожевенная, включая сквер у памятника Петру I;
- Верхне-Волжская набережная;
- Пл. Минина и Пожарского;
- Сквер Чернопрудский;
- Сквер им. Я.М. Свердлова;
- Сквер Звездинский;
- Сквер им. П.Н. Нестерова; 
- Сквер Ковалихинский;
- Сквер им. 1905 года;
- Площадь Народного единства;
- Площадь Ошарская;
- Площадь Маркина;
- Парк 800-летия Нижнего Новгорода;
- Парк им. Кулибина;
- Александровский сад;
- Площадь им. Максима Горького.

Приокский район:
- Площадь Жукова (между д. 186 и д. 194 по пр-ту Гагарина).

Советский район:
- Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры "Звезда");
- Сквер 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием гимназии №53);
- Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова;
- Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом "Победа");
- Бульвар "Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского";
- Пл. Советская.

Сормовский район:
- Сквер по ул.Ефремова, у д.1 (Центр Сормово);
- Бульвар Юбилейный от ул. Коминтерна до пл. Буревестника;
- Пл. Буревестника;
- Ул. Коминтерна от ул. Культуры до ул. Большевистской (четная сторона);
- Сормовский парк;
- Светлоярский парк.

Введен скоростной режим движения 20 км/ч на следующих территориях:

Автозаводский район:
- Сквер по пр. Ильича.

Канавинский район:
- Волжская набережная;
- Парк на Стрелке у пакгаузов.

Нижегородский район:
- Нижне-Волжская  набережная.

Приокский район:
- Лесопарк Щёлоковский хутор.

Советский район:
- Лесопарк Щёлоковский хутор;
- Сквер вдоль пр-та Гагарина напротив бассейна "Дельфин".

Сормовский район:
- Ул. Культуры от д.4 по ул. Ефремова до д.103 по ул. Культуры;
- Пр-т 70 Лет Октября от д.1 до д.3 по ул. Телеграфная.

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Теги:
самокат Транспорт
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