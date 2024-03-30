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Общество

Прием заявок на городской конкурс молодежных проектов "Молодой Нижний" стартует 6 апреля

06 апреля 2024 09:20  [25] Общество

Прием заявок на первый в 2024 году городской конкурс молодежных проектов "Молодой Нижний" стартует 6 апреля. Победители смогут претендовать на сумму поддержки до 500 000 рублей на реализацию своей идеи. Подать заявки можно до 22 апреля включительно. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Как отметил директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян, конкурс "Молодой Нижний" благодаря поддержке главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева уже стал традиционным.

"Это отличная площадка для реализации социальных проектов и молодежных инициатив, направленных на развитие социально-общественной жизни Нижнего Новгорода. Для подготовки к конкурсу с 8 апреля стартует Школа социального проектирования, где мы расскажем как доработать и защитить проект. А также проведем личные консультации участников с экспертами", - рассказал Артур Штоян.

Как сообщили в департаменте, конкурс проводится по восьми номинациям:

"Молодые патриоты" – проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, на сохранение исторической памяти, на содействие развитию гражданской идентичности, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи, гражданско-патриотические акции и форумы;

"Добро в Нижнем" – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества, развитие благотворительной и добровольческой деятельности, сбор гуманитарной помощи, поддержку специальной военной операции, волонтерского движения, социальные добровольческие акции и мероприятия;

"Комфортный Нижний" – проекты, направленные на экологическое просвещение, сохранение природного наследия города Нижнего Новгорода, охрану окружающей среды, в том числе мероприятия, направленные на сохранение благоустроенных городских территорий и повышение экологического сознания молодежи;

"Развитие в Нижнем" – проекты, направленные на развитие личных и профессиональных компетенций молодежи, на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, популяризацию научной деятельности и неформального образования, на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;

"Семейный Нижний" – проекты, направленные на формирование, сохранение и продвижение семейных ценностей, повышение роли и престижа института молодой семьи в обществе, преемственность лучших семейных традиций, а также поддержку молодым семьям, включая школы молодой семьи и семейные тренинги;

"Медиа в Нижнем" – проекты, направленные на развитие молодежных медиа, развитие молодёжной журналистики, цифровой медиаграмотности и популяризацию digital-инструментов, общественно значимые проекты в средствах массовой информации и сети "Интернет", а также медиа-форумы и обучающие проекты в сфере digital;

"Культурный Нижний" – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурной среды города Нижнего Новгорода, поддержку межкультурного диалога, общественно значимые проекты по вовлечению молодежи в творческую деятельность, проекты по развитию музыкального, хореографического, визуального искусства, литературы, театра и кино;

"Здоровый Нижний" – проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, развитие и популяризацию физической культуры и спорта среди молодежи, на работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, помощь в их социализации и адаптации.

В рамках конкурса поддерживаются проекты, реализуемые физическими лицами, осуществляющими общественную деятельность на территории Нижнего Новгорода, в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить онлайн-форму https://clck.ru/39nzzt и направить организатору конкурса до окончания даты приема заявок на электронную почту molodoi.nizhny@yandex.ru, с пометкой "На городской конкурс молодёжных проектов" одним письмом с прилагаемыми файлами.

Принять участие в Школе социального проектирования, ознакомиться с перечнем документов, необходимых для регистрации в качестве участника, а также положением о проведении конкурса, можно на официальном сайте администрации города, а также в официальном сообществе Вконтакте "Молодой Нижний".

Ранее мэр Юрий Шалабаев наградил победителей городских конкурсов: "Молодой Нижний", "Молодые патриоты" и "Добро в Нижнем". Это самые активные школьники и студенты, волонтеры, творческие ребята, юные патриоты, экологи, историки. Итоговую конференцию "Молодой Нижний" приурочили к окончанию 2023 года, проведенного Нижним Новгородом в статусе Молодёжной столицы России.

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Теги:
Конкурсы Молодежь
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