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Общество

Галина Мартонова из Сергача признана "Воспитателем года" Нижегородской области

06 апреля 2024 11:26  [62] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На площадке Центра одаренных детей Нижнего Новгорода состоялся финал профессионального конкурса педагогического мастерства среди сотрудников дошкольных образовательных организаций Нижегородской области "Воспитатель года". Победителем конкурса стала воспитатель детского сада №12 "Солнышко" Сергачского муниципального округа Галина Мартонова.

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, всего на участие в региональном этапе конкурса поступило 52 заявки. Два тура профессиональных испытаний позволили определить пятерых финалистов, которые работают воспитателями в детских садах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора и Сергачского округа.

"Всегда трепетно, с глубоким уважением и любовью отношусь к нашим воспитателям. Это самый первый педагог в жизни ребенка. И от того, как сложатся их взаимоотношения, зависит дальнейшая судьба воспитанников, их умение взаимодействовать с другими взрослыми, которых они встретят на своем жизненном пути, со сверстниками. Воспитатель учит ребенка жить в обществе. Поэтому значение таких конкурсов для образовательной системы колоссально. Разумеется, добиться успехов в таком деле, стать "Воспитателем года" можно только при условии любви к своей профессии и искренней любви к детям", – подчеркнула заместитель министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова.

В ходе состязания конкурсанты провели мастер-классы, на которых они представили собственные педагогические разработки, и приняли участие в педагогических дебатах, где продемонстрировали широкий профессиональный кругозор.

Теперь лучшему воспитателю Нижегородской области предстоит защитить честь региона на федеральном этапе XV Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России", который пройдет осенью в подмосковном Красногорске.

"Конкурс профессионального мастерства подразумевает серьезную подготовку, вызов самому себе. Да, на протяжении последних трех месяцев мы с моей командой усиленно готовились. Благодаря конкурсу я получила колоссальный опыт. Еще ни разу не выходила за пределы своего муниципального округа. Здесь же смогла обменяться опытом с коллегами, завести новые знакомства. Уверена, что в финале я встречу таких же педагогов: увлеченных своей профессией и детьми. Я покажу все что знаю, чем владею", – отметила победительница конкурса Галина Мартонова.

Ранее сообщалось, что региональная стратсессия специалистов по воспитанию прошла в Нижегородской области.

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Теги:
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