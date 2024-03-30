Галина Мартонова из Сергача признана "Воспитателем года" Нижегородской области

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На площадке Центра одаренных детей Нижнего Новгорода состоялся финал профессионального конкурса педагогического мастерства среди сотрудников дошкольных образовательных организаций Нижегородской области "Воспитатель года". Победителем конкурса стала воспитатель детского сада №12 "Солнышко" Сергачского муниципального округа Галина Мартонова.
Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, всего на участие в региональном этапе конкурса поступило 52 заявки. Два тура профессиональных испытаний позволили определить пятерых финалистов, которые работают воспитателями в детских садах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора и Сергачского округа.
"Всегда трепетно, с глубоким уважением и любовью отношусь к нашим воспитателям. Это самый первый педагог в жизни ребенка. И от того, как сложатся их взаимоотношения, зависит дальнейшая судьба воспитанников, их умение взаимодействовать с другими взрослыми, которых они встретят на своем жизненном пути, со сверстниками. Воспитатель учит ребенка жить в обществе. Поэтому значение таких конкурсов для образовательной системы колоссально. Разумеется, добиться успехов в таком деле, стать "Воспитателем года" можно только при условии любви к своей профессии и искренней любви к детям", – подчеркнула заместитель министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова.
В ходе состязания конкурсанты провели мастер-классы, на которых они представили собственные педагогические разработки, и приняли участие в педагогических дебатах, где продемонстрировали широкий профессиональный кругозор.
Теперь лучшему воспитателю Нижегородской области предстоит защитить честь региона на федеральном этапе XV Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России", который пройдет осенью в подмосковном Красногорске.
"Конкурс профессионального мастерства подразумевает серьезную подготовку, вызов самому себе. Да, на протяжении последних трех месяцев мы с моей командой усиленно готовились. Благодаря конкурсу я получила колоссальный опыт. Еще ни разу не выходила за пределы своего муниципального округа. Здесь же смогла обменяться опытом с коллегами, завести новые знакомства. Уверена, что в финале я встречу таких же педагогов: увлеченных своей профессией и детьми. Я покажу все что знаю, чем владею", – отметила победительница конкурса Галина Мартонова.
Ранее сообщалось, что региональная стратсессия специалистов по воспитанию прошла в Нижегородской области.
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