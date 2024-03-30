Прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием подростка в Кстове

Один человек погиб в результате ДТП с мотоциклом в Кстове Нижегородской области.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, авария произошла вечером 5 апреля у дома №1 по ул.5-й.
Согласно информации, двое подростков передвигались на мотоцикле без шлемов и включенного света фар.
В результате ДТП пассажир получил смертельные травмы.
В настоящее время Кстовская городская прокуратура устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали пьяного виновника ДТП на Автозаводе.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+