Прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП с участием подростка в Кстове Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП с мотоциклом в Кстове Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, авария произошла вечером 5 апреля у дома №1 по ул.5-й.

Согласно информации, двое подростков передвигались на мотоцикле без шлемов и включенного света фар.

В результате ДТП пассажир получил смертельные травмы.

В настоящее время Кстовская городская прокуратура устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали пьяного виновника ДТП на Автозаводе.