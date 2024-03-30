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Общество

Штабы "Волонтеров местного самоуправления" открываются в муниципалитетах Нижегородской области

06 апреля 2024 15:20  [87] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В Нижегородской области открываются местные штабы Всероссийского движения "Волонтеры местного самоуправления".

Как сообщили в АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", первые такие штабы уже созданы на Бору и в Ковернинском муниципальном округе.

Среди первостепенных задач, которые они будут решать, – активное участие в развитии институтов местного самоуправления, поддержка граждан в осуществлении функций местного самоуправления, популяризация идей добровольчества, информирование о деятельности органов местного самоуправления, а также вовлечение жителей в общественно значимые проекты и инициативы.

"Мы наблюдаем много спорных, иногда даже конфликтных, моментов при взаимодействии населения и органов власти. Но благодаря волонтёрам местного самоуправления, уверена, удастся достичь большей информированности граждан о работе местной администрации, обучить их эффективному взаимодействию и в целом повысить уровень гражданской активности", - рассказала генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Среди направлений деятельности волонтеров МСУ – "Городское развитие и планирование", "Социальная политика и поддержка", "Экономика, инвестиции и производство", "Помощь органам местного самоуправления в вопросах ЖКХ". Каждый доброволец может выбрать ту сферу, которая ему наиболее интересна.

СПРАВКА:

18 октября 2023 года в Государственной Думе Федерального собрания РФ была поддержана инициатива создания Всероссийского движения "Волонтеры местного самоуправления", которое будет направлено на поддержку развития местного самоуправления и формирование навыков участия граждан в принятии решений на местном уровне.

Членами движения могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста. Среди обязательных требований - заинтересованность принимать участие в развитии своего муниципалитета и сотрудничать с органами местного самоуправления, а также обладание базовыми знаниями из школьного курса обществознания (разделение полномочий органов власти федеральной, региональной и местной).

Для желающих присоединиться к Всероссийскому движению "Волонтёры местного самоуправления" необходимо пройти регистрацию по ссылке. Сейчас движение насчитывает 2 360 волонтеров по всей стране.

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Теги:
Волонтеры Молодежь
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