Пятеро пострадали в ДТП на ул. М. Горького в Нижнем Новгороде Происшествия

Пятеро пострадали в ДТП на ул. М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, инцидент произошёл около 17:15 минут на ул. Максима Горького, у дома 193. По предварительным данным, водитель Kia Sorento, двигаясь со стороны пл. Сенная в сторону ул. Ковалихинская, при совершении маневра поворот либо разворот налево, заблаговременно не занял крайнее левое положение на проезжей части. В результате, машина столкнулась с Audi, двигавшимся в попутном направлении.

Ранены пять человек, двое из них — 10-летние дети. Пострадавших доставили в медучреждение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.