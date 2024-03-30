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Общество

Владимир Беспалов: "Конструктивная работа законодателей позволила достичь значительных результатов в различных сферах жизни"

08 апреля 2024 10:15  [95] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

"Законодательное Собрание Нижегородской области проделало колоссальный объем работ, сформировав эффективное региональное законодательство. Особенно непросто было депутатам первых созывов в период становления законодательства в России. Совместная конструктивная работа с региональной исполнительной властью позволила достичь значительных результатов в различных сферах жизни Нижегородской области. Рост индекса промышленного производства, поддержка АПК, меры социальной поддержки населения, регулирование экологической безопасности, решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства и многое другое", - заявил председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

"Коллеги из предыдущих созывов с нуля создали жилищное законодательство Нижегородской области, начиная свою работу с урегулирования таких базовых проблем отрасли ЖКХ, как определение размера пени за неоплату коммунальных ресурсов, борьба за погашение долгов бюджета перед предприятиями ЖКХ за предоставленные гражданам льготы, урегулирование вопросов перепланировки помещений в многоквартирных жилых домах и технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования, освобождение от оплаты за ЖКУ при временном отсутствии граждан и многих других. В настоящее время данные вопросы регулируются федеральным законодательством, но принятые в тот период региональные законы дали депутатам Законодательного Собрания более глубокое понимание проблематики ЖКХ и нужд граждан", - продолжил Владимир Беспалов.

"Сегодня региональный парламент участвует в работе Государственной Думы по законодательному обеспечению цифровизации жилищно-коммунального хозяйства, по привлечению частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Комитетом ведется работа по совершенствованию законодательства о капитальном ремонте многоквартирных домов, разрабатывается законопроект, который позволит эффективно учитывать состояние многоквартирных домов и сделает ремонт полностью своевременным", - подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания по ЖКХ и ТЭК.

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Теги:
Владимир Беспалов Законодательное собрание
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