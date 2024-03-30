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Общество

Нижегородцы смогут задать вопросы по теме "Эффективный профиль вакансии" по телефону прямой линии

08 апреля 2024 10:26  [82] Общество

Нижегородский центр занятости населения 11 апреля организует работу прямой телефонной линии "Партнер".

Тема телефонной линии - "Эффективный профиль вакансии". Профиль должности - распространенное словосочетание, используемое менеджерами по персоналу, руководителями, кандидатами, ищущими работу. Это своего рода эталон качественного выполнения некой работы. Набор успешных характеристик сотрудника, позволяющих ему успешно справляться с работой; характеристик, формализованных так, чтобы быть готовыми для более или менее объективной оценки.

Прямая телефонная линия пройдет с 10.00 до 12.00. Позвонить можно по номеру 8 (831) 234- 07-16, доб. 387.

Напомним, система центров занятости населения изменяется внутренне и внешне в соответствии с федеральным проектом "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Нижегородская область вошла в число 17 пилотных регионов, в которых в 2023 году комплексно модернизируют службу занятости. Филиалы в Павловском муниципальном округе, Сергаче, в Дзержинске, а также один из филиалов Нижнем Новгороде были модернизированы в 2019-2022 годах.

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Теги:
Занятость и безработица
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