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Общество

Девятнадцать мест отдыха горожан подготовят к летнему сезону в Нижнем Новгороде

08 апреля 2024 10:56  [39] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Для отдыха нижегородцев к предстоящему летнему сезону приведут в порядок 14 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха. 

Как сообщил в соцсетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, все общественные территории обследуют и очистят от мусора.

Например, в Автозаводском районе работу проведут на 2 пляжах на территории Автозаводского парка и 2 зонах отдыха на Оке по ул. Фучика, а также на озере Пермяковское. 

В Канавинском районе к летнему сезону подготовят  4 пляжа – на Мещерском озере, на озере Больничное, озере Сортировочное и в "Березовой роще".  В Ленинском районе очистят от мусора 2 пляжа на озере Силикатное и зону отдыха в затоне им. 25 лет Октября. 

В Приокском районе для отдыха горожан подготовят пляж на озере № 1 Щелоковского хутора. В Советском районе -в порядок приведут пляж на озере № 3 Щелоковского хутора, а также зону отдыха на озере № 2 Щелковского хутора. 

На набережной Гребного канала в Нижегородском районе к лету будет приведена в порядок зона отдыха. В Сормовском районе подготовят пляжи на озере Пестичное, на Лунском озере, а также на озере Светлоярское.

Как сообщалось ранее, расчистку озера в Светлоярском парке завершили в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство пляжи
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