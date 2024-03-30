Девятнадцать мест отдыха горожан подготовят к летнему сезону в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Для отдыха нижегородцев к предстоящему летнему сезону приведут в порядок 14 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха.

Как сообщил в соцсетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, все общественные территории обследуют и очистят от мусора.

Например, в Автозаводском районе работу проведут на 2 пляжах на территории Автозаводского парка и 2 зонах отдыха на Оке по ул. Фучика, а также на озере Пермяковское.

В Канавинском районе к летнему сезону подготовят 4 пляжа – на Мещерском озере, на озере Больничное, озере Сортировочное и в "Березовой роще". В Ленинском районе очистят от мусора 2 пляжа на озере Силикатное и зону отдыха в затоне им. 25 лет Октября.

В Приокском районе для отдыха горожан подготовят пляж на озере № 1 Щелоковского хутора. В Советском районе -в порядок приведут пляж на озере № 3 Щелоковского хутора, а также зону отдыха на озере № 2 Щелковского хутора.

На набережной Гребного канала в Нижегородском районе к лету будет приведена в порядок зона отдыха. В Сормовском районе подготовят пляжи на озере Пестичное, на Лунском озере, а также на озере Светлоярское.

Как сообщалось ранее, расчистку озера в Светлоярском парке завершили в Нижнем Новгороде.