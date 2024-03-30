Нижегородская область и Харцызск будут сотрудничать в сфере развития патриотических проектов

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Нижегородская область и Харцызск (ДНР) будут сотрудничать в сфере развития патриотических проектов, сообщает НТА-Приволжье.
Как отметил заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского МСУ Нижегородской области Дмитрий Тараканов, такая договоренность была достигнута в апреле с местной администрацией.
В частности, запланировано проведение телемоста, на котором нижегородская молодежь сможет напрямую пообщаться с участниками специальной военной операции.
Также стало известно, что очередная доставка гуманитарной помощи из Нижегородской области в Харцызск запланирована на май этого года.
Как сообщалось ранее, Нижегородская область отправила очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс.
Напомним также, что 1 апреля три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области.
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