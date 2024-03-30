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Общество

Нижегородская область и Харцызск будут сотрудничать в сфере развития патриотических проектов

08 апреля 2024 13:05  [114] Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область и Харцызск (ДНР) будут сотрудничать в сфере развития патриотических проектов, сообщает НТА-Приволжье.

Как отметил заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского МСУ Нижегородской области Дмитрий Тараканов, такая договоренность была достигнута в апреле с местной администрацией. 

В частности, запланировано проведение телемоста, на котором нижегородская молодежь сможет напрямую пообщаться с участниками специальной военной операции.

Также стало известно, что очередная доставка гуманитарной помощи из Нижегородской области в Харцызск запланирована на май этого года.

Как сообщалось ранее, Нижегородская область отправила очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс.

Напомним также, что 1 апреля три грузовых авто с гумпомощью отправились в зону СВО из Нижегородской области.

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Теги:
гуманитарная помощь Донбасс СВО
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