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Культура и отдых

Второй кинофестиваль "Кстокино"начнется в Нижегородской области 24 мая

08 апреля 2024 12:52  [118] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Второй кинофестиваль "Кстокино"пройдет в Кстовском округе в Нижегородской области с 25 по 29 мая.

Об этом сообщил президент фестиваля, продюсер, академик академии кинематографических искусств "Ника", заслуженный деятель искусств Сергей Новожилов на пресс-конференции в НОИЦ 8 апреля. 

По его словам, в этом году фестиваль будет длится дольше на один день, чем в 2023 году. 

"Это позволит нам показать больше фильмов. В рамках фестиваля пройдут два конкурса: конкурс игровых полнометражных фильмов и конкурс документальных картин. Мы сейчас активно занимаемся подготовкой к фестивалю, ожидаем на нем более 4000 гостей", - рассказал Новожилов. 

Глава МСУ Кстовского муниципального округа Иван Уланов добавил, что этот фестиваль в прошлом году стал ярким событием для района, и с этого года он станет ежегодным.

Напомним, что более ста деятелей киноискусства приняли участие в кинофестивале "КСТОКИНО" в Кстовском районе в 2023 году.

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Теги:
Кино Фестиваль
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