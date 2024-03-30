Второй кинофестиваль "Кстокино"начнется в Нижегородской области 24 мая Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Второй кинофестиваль "Кстокино"пройдет в Кстовском округе в Нижегородской области с 25 по 29 мая.

Об этом сообщил президент фестиваля, продюсер, академик академии кинематографических искусств "Ника", заслуженный деятель искусств Сергей Новожилов на пресс-конференции в НОИЦ 8 апреля.

По его словам, в этом году фестиваль будет длится дольше на один день, чем в 2023 году.

"Это позволит нам показать больше фильмов. В рамках фестиваля пройдут два конкурса: конкурс игровых полнометражных фильмов и конкурс документальных картин. Мы сейчас активно занимаемся подготовкой к фестивалю, ожидаем на нем более 4000 гостей", - рассказал Новожилов.

Глава МСУ Кстовского муниципального округа Иван Уланов добавил, что этот фестиваль в прошлом году стал ярким событием для района, и с этого года он станет ежегодным.

Напомним, что более ста деятелей киноискусства приняли участие в кинофестивале "КСТОКИНО" в Кстовском районе в 2023 году.