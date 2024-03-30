Владислав Атмахов: "Нижегородская область занимает передовые позиции в вопросах, связанных с защитой окружающей среды" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

"Работа, проделанная в регионе в сфере экологии за эти десятилетия - без преувеличения, масштабная и комплексная. Нижегородская область занимает передовые позиции в вопросах, связанных с защитой окружающей среды. Благодаря реализации нацпроекта "Экология" за последние шесть лет в области было ликвидировано 8 объектов накопленного вреда. В 2023 году Нижегородская область стала лидером "Зеленого рейтинга" регионов страны. Многие законодательные инициативы в сфере экологии стали по-настоящему прорывными и теперь нижегородский опыт перенимает вся страна. К примеру, в регионе с 2017 года работает институт экспертной оценки зеленых насаждений и компенсационного озеленения, благодаря чему удаётся сохранить необходимый баланс озеленённых территорий там, где ведётся застройка", - сообщил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

"Еще одно направление, заслуживающее внимания, больше относящееся уже к современному периоду нашей работы – развитие сети особо охраняемых природных территорий на территории региона. Сейчас у нас насчитывается более 400 таких объектов. Среди них - 2 особо охраняемые природные территории федерального значения "Заповедник Керженский" и памятник природы "Озеро Светлояр". По инициативе депутатов комитета по экологии и природным ресурсам была начата работа по создании на территории области еще одной особо охраняемой природной территории федерального значения - национального парка "Нижегородское Поволжье". Предстоит решить ещё много вопросов - постановка на кадастровый учет, перевод земель, подготовка положения о национальном парке, где должны быть сняты вопросы, возникшие на общественных слушаниях и при согласовании границ. Мы двигаемся дальше, чтобы сделать жизнь наших граждан более комфортной. И экология связана с этими вопросами очень тесно, ведь от состояния окружающей среды зависит здоровье людей", - заключил Владислав Атмахов.