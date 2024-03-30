Конкурс "Надежный партнер – Экология" приглашает к участию нижегородские предприятия

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Нижегородские предприятия приглашаются к участию в VI Всероссийском конкурсе "Надежный партнер – Экология".
Как сообщают организаторы мероприятия ассоциация "Надежный партнер" и "Российское экологическое общество", конкурс организован при поддержке комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Подать заявку на конкурс могут любые предприятия и организации, при этом их местонахождение значения не имеет. В этом году особое внимание будет уделено проектам в области эффективного обращения с ТБО, а также переработки вторичного сырья. К конкурсу допускаются проекты, которые были воплощены в период с 1 января 2023 года по 30 июня 2024 года.
Основная задача - оказание поддержки в реализации нацпроекта "Экология" в области определения самых успешных и эффективных природоохранных практик и проектов на территории субъектов Российской Федерации. Также целью обозначены сокращение искусственно влияния на климат и пропаганда экологической модернизации в транспортной и энергетической отраслях.
В общей сложности за пять лет проведения конкурса были собраны самые эффективные и распространяемые природоохранные, экологические и климатические проекты в различных сферах экономики. Узнать подробнее о конкурсе можно на сайте.
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