Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2024 15:27  [59] XVII Бутурлинские чтения прошли в Нижегородской области
08 апреля 2024 15:08  [79] Первая партия гуманитарной помощи отправилась из Нижегородской области в Оренбуржье
08 апреля 2024 14:27  [103] Ямочный ремонт на дорогах с оживленным движением продолжается в Нижнем Новгороде
08 апреля 2024 14:09  [122] "Ростелеком" и "Кванториум" дали старт конкурсу по кибербезопасности "DigitaLogia. Новое поколение"
08 апреля 2024 14:06  [112] Владислав Атмахов: "Нижегородская область занимает передовые позиции в вопросах, связанных с защитой окружающей среды"
08 апреля 2024 13:55  [111] Конкурс "Надежный партнер – Экология" приглашает к участию нижегородские предприятия
08 апреля 2024 13:18  [133] Уроки цифровой грамотности для школьников пройдут в Нижегородской области
08 апреля 2024 13:05  [165] Нижегородская область и Харцызск будут сотрудничать в сфере развития патриотических проектов
08 апреля 2024 11:54  [179] Деревня Мамакино частично отрезана половодьем от "большой земли" в НИжегородской области
08 апреля 2024 11:24  [182] Новый сервис "ГосQR" запущен в МФЦ Нижегородской области
Общество

XVII Бутурлинские чтения прошли в Нижегородской области

08 апреля 2024 15:27  [59] Общество

Фото: Администрация Бутурлинского муниципального округа

XVII Бутурлинские чтения имени Героя Советского Союза, маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова "Здесь память истории и величие духа" прошли в Нижегородской области. Как сообщает администрация Бутурлинского муниципального округа, в этом году чтения посвящены Году семьи и 95-летию образования Бутурлинского округа.

Мероприятие было организовано силами администрации Бутурлинского муниципального округа при поддержке и участии семьи Казаковых, Фонда Памяти полководцев Победы, Законодательного собрания региона, Совета депутатов Бутурлинского муниципального округа, Союза писателей России, министерства культуры Нижегородской области.

В этом году в чтениях участвовали выше 4 тысяч человек разных профессий, социальных статусов и возрастов: учащиеся школ, колледжей, вузов, преподаватели образовательных учреждений, работники культуры и представители общественных организаций, жители Курска, Самары, Нижнего Новгорода, Ростовской и Витебской областей.

Помимо этого, в рамках чтений во второй раз прошел межрегиональный духовно-нравственный и патриотический форум, с участием представителей образования, культуры, социальной защиты населения, здравоохранения и Нижегородской метрополии русской православной церкви.

Во время мероприятия организаторы подвели итоги открытого муниципального конкурса творческих и исследовательских работ "Здесь память истории и величие духа". В районном Дворце культуры были организованы сразу три выставки. Это интерактивная выставка "Есть такое призвание – Родину защищать", выставка творческих работ участников федерального творческого конкурса плакатов "Мы вместе! Россия и Донбасс" выставочного проекта "Они сражались Zа Родину" о героях России-нижегородцах. На выставке "Весточка с поля боя" были представлены письма, марки, конверты и почтовые карточки времен Великой Отечественной войны из коллекции нижегородца Геннадия Пущина.

Кроме того, в рамках Бутурлинских чтений был подписан протокол о намерении сотрудничества между администрацией Бутурлинского муниципального округа и региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" Самарской области и Советом Курского отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество". Также состоялось награждение победителей и участников чтений.

Завершил мероприятие концерт камерного хора "Нижний Новгород" под управлением заслуженного деятеля культуры и искусства Нижнего Новгорода, лауреата Всероссийских и международных конкурсов Ивана Стольникова. После концерта гости и участники чтений возложили цветы к мемориалу в честь Героя Советского Союза, маршала артиллерии В.И. Казакова на родине полководца в селе Филиппово Бутурлинского муниципального округа.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бутурлинский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph