XVII Бутурлинские чтения прошли в Нижегородской области Общество

Фото: Администрация Бутурлинского муниципального округа

XVII Бутурлинские чтения имени Героя Советского Союза, маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова "Здесь память истории и величие духа" прошли в Нижегородской области. Как сообщает администрация Бутурлинского муниципального округа, в этом году чтения посвящены Году семьи и 95-летию образования Бутурлинского округа.

Мероприятие было организовано силами администрации Бутурлинского муниципального округа при поддержке и участии семьи Казаковых, Фонда Памяти полководцев Победы, Законодательного собрания региона, Совета депутатов Бутурлинского муниципального округа, Союза писателей России, министерства культуры Нижегородской области.

В этом году в чтениях участвовали выше 4 тысяч человек разных профессий, социальных статусов и возрастов: учащиеся школ, колледжей, вузов, преподаватели образовательных учреждений, работники культуры и представители общественных организаций, жители Курска, Самары, Нижнего Новгорода, Ростовской и Витебской областей.

Помимо этого, в рамках чтений во второй раз прошел межрегиональный духовно-нравственный и патриотический форум, с участием представителей образования, культуры, социальной защиты населения, здравоохранения и Нижегородской метрополии русской православной церкви.

Во время мероприятия организаторы подвели итоги открытого муниципального конкурса творческих и исследовательских работ "Здесь память истории и величие духа". В районном Дворце культуры были организованы сразу три выставки. Это интерактивная выставка "Есть такое призвание – Родину защищать", выставка творческих работ участников федерального творческого конкурса плакатов "Мы вместе! Россия и Донбасс" выставочного проекта "Они сражались Zа Родину" о героях России-нижегородцах. На выставке "Весточка с поля боя" были представлены письма, марки, конверты и почтовые карточки времен Великой Отечественной войны из коллекции нижегородца Геннадия Пущина.

Кроме того, в рамках Бутурлинских чтений был подписан протокол о намерении сотрудничества между администрацией Бутурлинского муниципального округа и региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" Самарской области и Советом Курского отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество". Также состоялось награждение победителей и участников чтений.

Завершил мероприятие концерт камерного хора "Нижний Новгород" под управлением заслуженного деятеля культуры и искусства Нижнего Новгорода, лауреата Всероссийских и международных конкурсов Ивана Стольникова. После концерта гости и участники чтений возложили цветы к мемориалу в честь Героя Советского Союза, маршала артиллерии В.И. Казакова на родине полководца в селе Филиппово Бутурлинского муниципального округа.