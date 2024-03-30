Семьеведение станут изучать в российских школах Общество

Новый предмет "семьеведение" планируется ввести в российских школах, сообщает телеканал "360".

Формирование позитивного отношения к семье, а также к традиционным ценностям станут главными темами нового школьного урока.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, семьеведение станут изучать в рамках "Разговоров о важном" или во время внеклассной работы.

"Важно, чтобы это был доверительный и деликатный разговор между учителем и детьми с обратной связью, направленный в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи", - отметила Татьяна Голикова.

По имеющимся данным, порядка 71% российской молодежи от 18 до 35 лет в настоящее время считают создание семьи главной целью в жизни.

Эксперты отмечают, что диалог с подрастающим поколением и обсуждение такой важной темы, как создание семьи, необходимы. При этом специалисты предостерегают от навязывания и манипуляций.

Как сообщалось ранее, нижегородские школьники посетили выставку "Россия" в рамках профориентационного курса.