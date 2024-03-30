Качество школьного питания проверили в Дзержинске Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Актив партийного проекта "Новая школа" совместно представителями администрации, "Комбината питания города Дзержинска" и общественниками проверили, как питаются школьники. Они посетили две школы - №№ 12 и 26, оценили состояние столовых и пищеблоков, технологического оборудования, режима и качества питания, а также пообщались с руководством учреждений, сотрудниками столовых и учениками.

Практически все школы в городском округе обслуживает муниципальное предприятие "Комбинат питания города Дзержинска", которое организует полностью весь процесс – от закупки продуктов и разработки меню до приготовления и подачи блюд.

Все ученики начальной школы с 1 по 4 класс получают бесплатные горячие завтраки, также бесплатным питанием обеспечиваются льготные категории, в том числе дети участников СВО. А все желающие могут получить горячий завтрак или обед по доступной цене.

В день проверки завтрак состоял из йогурта, запеканки из сыра рикотта со сгущенкой и чая, а на обед – салат из квашеной капусты, борщ с мясом и сметаной, плов и компот из кураги.

"Питание в школах обеспечивается по единому цикличному меню на две недели – блюда не повторяются, - рассказала технолог комбината Анна Михайлова. - Меню составляется по нормам и правилам СанПиНа, в первую очередь, с учетом пользы для здоровья детей, сбалансированности белков, жиров и углеводов. Обязательно в рацион входят рыбные, мясные, овощные блюда; на завтрак это молочные блюда: каши, творожные запеканки, лапша. Никаких вредных добавок и соусов. Также стараемся учитывать и вкусовые предпочтения детей. В начале учебного года проводятся собрания с родителями, обсуждаем, что бы им хотелось видеть в меню, что больше всего нравится детям".

Как отметил директор "Комбината питания" Олег Кузнецов, в образовательных учреждениях ведется ежедневный многоуровневый контроль организации горячего питания.

"Контроль ведется от закупки сырья до готовых блюд. Поставщики у нас отбираются на основании конкурсных процедур, где прописаны широкие и серьезные требования к качеству продукции. Ведется программа производственного контроля, продукты проходят лабораторные исследования. Главный технолог производит разработку и проверку технологических процессов. Ежедневно за качеством питания следят заведующие производством и руководство учебных учреждений, системный контроль осуществляется Роспотребнадзором, департаментом образования. Есть также и родительский контроль. Работу по улучшению качества, корректировке меню мы ведем постоянно", - сказал руководитель "Комбината питания города Дзержинска".

В школе №12 сегодня обучаются 750 детей, из них 327 учащихся младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием, а всего питаются в школьной столовой более 80% учеников.

"С родителями по поводу питания общаемся очень часто. Это одни из первых вопросов, которые задают в начале учебного года. Особенно волнуются те, чьи дети ходят в младшие классы или остаются на продленку. Мы всегда готовы все рассказать и показать. Родители могут в любое удобное время сами оценить качество питания в школе, посмотреть, как организован процесс в столовой, работу персонала и даже продегустировать блюда", - рассказала директор школы №12 Дзержинска Ирина Рожкова.

Также вся подробная информация об организации питания находится в открытом доступе на сайтах учебных учреждений.

"Периодически проводим собрания, опросы и среди ребят, и среди родителей о правильном питании. И на сайте есть специальный раздел, куда можно написать свои отзывы, предложения, замечания по школьному питанию. Выставляется ежедневное меню и даже фотографии блюд. Если возник какой-то вопрос – связываемся с родителями, обсуждаем, стараемся решить. Конечно, у всех разные вкусовые предпочтения, кому-то нравится мясо, кому-то – рыба… Но в целом ребята с удовольствием едят то, что готовят у нас в столовой", - говорит Татьяна Кудрявцева, директор школы №26 Дзержинска.

По итогам региональный координатор партпроекта Маргарита Банникова отметила, что правильное питание – залог здоровья детей, и поэтому в рамках партийного проекта "Новая школа" проводятся регулярные мониторинги питания в образовательных учреждениях.

"Сегодня в Дзержинске мы обсудили очень много вопросов, касающихся и меню, и технологических карт, и обратной связи с родителями. Также посмотрели пищеблоки, столовые, побеседовали с учениками, узнали их мнение. И важно, что школьному питанию уделяется серьезное внимание, и оно находится на постоянном контроле на каждом этапе производства. И само питание становится качественнее и разнообразней, вкуснее. А самое главное мы увидели, что дети с удовольствием питаются в школьных столовых, а родители не переживают, что их ребенок остался голодным", - отметила координатор партпроекта.

Напомним, все школьники 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. В рамках реализации партийного проекта "Новая школа" и народной программы "Единая Россия" проводит регулярные мониторинги и опрос родителей по организации горячего питания в учебных заведениях. В проверках участвуют депутаты, активисты партпроектов, представители администраций и родители.