Нижний Новгород вошел в ТОП-15 крупнейших региональных рынков рекламы по итогам 2023 года Экономика

Нижний Новгород вошел в ТОП-15 крупнейших региональных рынков рекламы по итогам 2023 года, сообщает АКАР.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств РФ, в минувшем году общий объем рекламного рынка в Нижнем Новгороде составил почти 6,5 млрд рублей.

В том числе, объем рынка наружной рекламы в городе составил 962 млн рублей, реклама в интернет-сервисах составила 4,1 млрд рублей.

Как отмечают эксперты АКАР, динамика росты рынка рекламы в Нижнем Новгороде по итогам 2023 года составила 28%.

"В целом 2023 год, несмотря на все проблемы, с которыми индустрия сегодня сталкивается, оказался самым успешным за последние полтора десятка лет для отечественного рекламного рынка. Суммарный объем рекламы во всех основных сегментах ее распространения – видео, аудио, издательский бизнес, OOH и интернет-сервисы – в 2023 году составил почти 731 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее", - говорится в опубликованном исследовании отечественного рынка маркетинговых коммуникаций.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-3 городов-миллионников с высоким качеством городской среды.