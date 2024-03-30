Сергей Кравцов и Глеб Никитин осмотрели первые лаборатории технопарка на базе "Нижполиграфа" Общество

Фото: Кирилл Мартынов ИА "Время Н"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили ход подготовки к запуску федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. Создание технопарка ведется на базе "Парка мастеров "Нижполиграф" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Инициатива соответствует задачам нацпроектов "Образование" и "Производительность труда".

"В Калуге и Нижнем Новгороде мы впервые создаем такие технопарки. Сегодня более 60 процентов ребят после девятого класса выбирают колледжи, причем это ребята с хорошими оценками в аттестатах. У нас раньше не было таких федеральных центров подготовки и переподготовки для мастеров", – сказал Сергей Кравцов.

Министр просвещения РФ и губернатор Нижегородской области посетили первые лаборатории технопарка. На сегодняшний день на завершающей стадии находится подготовка студий креативных индустрий: рекламы и маркетинга; анимации и моушен-дизайна; 2Д- и 3Д-печати; медиадизайна и 3Д-графики; производства мультимедийного контента; звукозаписи; музыки, звукорежиссуры и звукового дизайна; интерактивных медиа. В помещения уже завезено оборудование.

Кроме того, Сергей Кравцов и Глеб Никитин ознакомились с ходом работ по созданию образовательно-производственного центра коллективного пользования по беспилотным авиационным системам.

"На базе центра смогут работать и готовить кадры наши производители беспилотников. Кроме того, центр станет площадкой для обмена знаниями и опытом преподавателей и обучающихся наших специализированных классов, создающихся сейчас в 17 школах и одном из колледжей региона", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что проект технопарка профессионального образования для Нижегородской области имеет огромное значение.

"Наша задача сейчас – модернизировать систему среднего профессионального образования, сделать подготовку кадров в техникумах и колледжах максимально эффективной, чтобы выпускники этих образовательных организаций обладали актуальными зданиями, учитывающими все современные тенденции, и могли легко встроиться в любой коллектив. Инструменты программы "Профессионалитет", в частности, технопарк профессионального образования, играет в этой работе ключевую роль", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, в рамках проекта "Профессионалитет" в регионе создано 10 кластеров, объединяющих организации СПО и предприятия реального сектора экономики. Компании участвуют в составлении образовательных программ, модернизации материально-технической базы и проведении практических занятий и стажировок. Технопарк профессионального образования в "Нижполиграфе" также создается в рамках программы "Профессионалитет" и будет работать в связке с предприятиями-партнерами. Там планируется проводить обучение для преподавателей, студентов организаций СПО, а также сотрудников предприятий из разных регионов России. Всего в технопарке будут открыты 43 лаборатории, оснащенные для обучения токарным и фрезерным работам на станках с ЧПУ, сварочным технологиям, по различным направлениям химической отрасли, робототехнике, ИТ и другим.

Федеральный технопарк профессионального образования станет якорным резидентом "Парка мастеров "Нижполиграф" и займет треть площадей комплекса зданий. Лаборатории практически полностью займут корпуса В2 и Д и частично - корпуса В1, А и Е. Ввод в эксплуатацию лабораторий будет проходить поэтапно.

В 2023 году в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что спрос на выпускников колледжей и техникумов огромный, и за ближайшие пять лет необходимо подготовить примерно миллион специалистов рабочих профессий.