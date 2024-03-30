Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2024 18:22  [48] Сергей Кравцов: "Нижегородская область является флагманом в развитии образования"
08 апреля 2024 18:10  [71] "ЛУКОЙЛ" организовал профориентационную конференцию
08 апреля 2024 17:39  [103] Сергей Кравцов и Глеб Никитин осмотрели первые лаборатории технопарка на базе "Нижполиграфа"
08 апреля 2024 17:29  [97] Субботники проходят во всех районах Нижнего Новгорода
08 апреля 2024 17:23  [101] Владимир Солдатенков: "Нижегородская область стала первым регионом, где были закреплены единые требования к способам оплаты проезда"
08 апреля 2024 17:05  [110] Семьеведение станут изучать в российских школах
08 апреля 2024 16:45  [151] Участник СВО Сергей Пестов выпустил клип на песню "Еще живой"
08 апреля 2024 16:30  [123] Качество школьного питания проверили в Дзержинске
08 апреля 2024 16:17  [146] Приложение "Мой Нижний Новгород" запустило новый сервис
08 апреля 2024 15:27  [140] XVII Бутурлинские чтения прошли в Нижегородской области
Общество

"ЛУКОЙЛ" организовал профориентационную конференцию

08 апреля 2024 18:10  [71] Общество

4 апреля ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") провело в городе Кстово Нижегородской области традиционную конференцию по профориентации для будущих абитуриентов Кстовского муниципального округа. 

В мероприятии приняли участие более 500 школьников из всех кстовских школ и студентов Кстовского нефтяного техникума. Ребята познакомились с работой крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия в России – завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Преподаватели средних и высших учебных заведений нефтехимического профиля – Казанского национального исследовательского технологического университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Нижегородского государственного технического университета и Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова – ярко и наглядно рассказали старшеклассникам о профессии нефтепереработчика. 

Такое знакомство наверняка поможет будущим абитуриентам определиться с выбором профессии и дальнейшим трудоустройством. 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЛУКОЙЛ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph