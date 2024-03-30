"ЛУКОЙЛ" организовал профориентационную конференцию Общество

4 апреля ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") провело в городе Кстово Нижегородской области традиционную конференцию по профориентации для будущих абитуриентов Кстовского муниципального округа.

В мероприятии приняли участие более 500 школьников из всех кстовских школ и студентов Кстовского нефтяного техникума. Ребята познакомились с работой крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия в России – завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Преподаватели средних и высших учебных заведений нефтехимического профиля – Казанского национального исследовательского технологического университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Нижегородского государственного технического университета и Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова – ярко и наглядно рассказали старшеклассникам о профессии нефтепереработчика.

Такое знакомство наверняка поможет будущим абитуриентам определиться с выбором профессии и дальнейшим трудоустройством.