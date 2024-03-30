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Общество

Нижегородское минэкологии сможет вести наблюдения за состоянием окружающей среды

09 апреля 2024 08:58  [105] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров рассказал о реализации в регионе национального проекта "Экология" и областных программ по охране окружающей среды на конференции "Фактор экологии в развитии территорий и ESG-повестке", организованной ИД "Коммерсантъ" в Москве.

"Мы получили лицензию Росгидромета на проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, аналитическая лаборатория успешно прошла аккредитацию, продолжаем формировать сеть экомониторинга. В настоящее время установлено восемь постов в крупных городах, комплектуем сеть малогабаритными станциями, всего их будет 80, готовы три передвижные лаборатории", - рассказал Денис Егоров.

По словам министра, работа по формированию территориальной сети экологического мониторинга проводится по поручению губернатора Глеба Никитина с учетом опыта других регионов. Министр добавил, что на базе аналитической лаборатории будет создан информационно-аналитический центр, куда должна поступать оперативная информация со стационарных и передвижных экологических постов, малогабаритных автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха. Полученная информация не только будет передаваться руководству региона и заинтересованным органам власти, но станет доступной и гражданам, в том числе с помощью мобильных приложений.

Анализ поступающей информации позволит также прогнозировать наступление и развитие неблагоприятных процессов, связанных с загрязнением атмосферного воздуха.

Планируется, что территориальная система экологического мониторинга будет связана с федеральной государственной сетью мониторинга окружающей среды и позволит получать белее объективную информацию о ее состоянии в оперативном режиме для принятия мер государственного управления и реагирования на негативные ситуации.

Кроме того, возможности новой лаборатории будут задействованы для  лабораторного обеспечения экологического контроля,  отбора и исследования проб атмосферного воздуха, сточных и природных вод, почв, донных отложений, промышленных выбросов и отходов, лабораторного сопровождения на территории Нижегородской области федерального проекта "Генеральная уборка".

Вторым этапом развития территориальной системы экологического мониторинга Нижегородской области планируется реализация в 2024 году сети мониторинга поверхностных водных объектов. В настоящее время Минэкологии Нижегородской области осуществляет экспедиционные наблюдения за состоянием окружающей среды на 18 водных объектах, расположенных в 15 муниципальных образованиях Нижегородской области. Однако этих данных недостаточно для анализа и прогнозирования ситуации по загрязнению водных объектов.

Денис Егоров подчеркнул, что для обоснованного принятия управленческих решений в сфере охраны окружающей среды требуется существенное расширение и совершенствование региональной системы экологического мониторинга. Планируется установка автоматических стационарных и мобильных постов мониторинга за состоянием водных объектов, включая гидрологические (для оценки уровня воды и скорости течения) и химические (для оценки уровня загрязнения) показатели. Данные посты планируется разместить на водных объектах, паводковая ситуация на которых в отдельные сезоны года угрожает населенным пунктам региона. Также их можно будет разместить на водных объектах, относящихся к объектам рекреации, испытывающих повышенное антропогенное воздействие от сброса сточных вод от очистных сооружений, которые расположены на особо охраняемых природных территориях.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. 

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Теги:
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