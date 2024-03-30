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Общество

"Красный Крест" открыл счет для оказания помощи пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья

09 апреля 2024 09:10  [78] Общество

Оренбургское отделение Общероссийской общественной организации "Красный Крест" открыло специальный счет для перечисления благотворительных средств в помощь жителям региона, пострадавшим от паводка.

Как сообщается на официальном портале правительства Оренбургской области, в регионе действует федеральный уровень ЧС из-за масштабного паводка.

В зонах подтопления дежурят муниципальные и региональные службы, спасатели. Бригады возводят дамбы, земляные насыпи, чтобы минимизировать масштабы паводка.

Из подтопленных домов проводится эвакуация людей в пункты временного размещения или к родственникам. ПВР оборудованы всем необходимым для проживания, организовано питание, доставка воды. К работе также подключились волонтеры, которые помогают службам работать в ПВР, эвакуировать людей и домашних животных. 

Губернатор Оренбургской области принял решение в два раза увеличить первоочередные выплаты, а также выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества из-за ЧС. Заявление на выплату оренбуржцы могут подать через портал Госуслуг или в МФЦ. Поступило уже более 10 тысяч заявлений.

 

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Теги:
Паводок ЧС
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