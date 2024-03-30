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Общество

Нижегородский доброволец: "Оставаться в стороне от СВО невозможно"

09 апреля 2024 09:24  [72] Общество

Фото: Дом народного единства

Группа нижегородских добровольцев, заключивших контракт для службы в зоне СВО, отправилась на учебный полигон для боевого слаживания.

Как сообщили в Доме народного единства, в числе контрактников – люди разного возраста, представители разнообразных профессий. Всех объединяет одно – неравнодушное отношение к своей стране, желание помочь нашим воинам и защитить своих близких от нависшей угрозы.

"В свете последних событий оставаться в стороне от СВО невозможно, надо идти защищать страну. Мои близкие это поняли, поддержали меня, собрали", - сказал новобранец из Нижнего Новгорода, у которого за плечами 8-летний опыт военной службы. До заключения контракта он работал в сфере связи. А в прошлом был военным связистом и гранатометчиком.

В Нижегородской области добровольцам с воинской специальностью при заключении контракта предлагают специальные условия. Правительство установило региональную выплату в 500 тысяч рублей для военных специалистов, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и принимаются во вновь формируемые подразделения. С учетом федеральной выплаты общий размер материальной поддержки для таких специалистов составит 695 тысяч рублей.  Кроме того, действующий в Нижегородской области военный социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

К нижегородским добровольцам присоединился уроженец города Кременная Луганской народной республики с позывным "Луганск". У него уже есть опыт боевых действий и участия в спецоперации. После перерыва, связанного с ранением, мужчина вновь заключил контракт. В зону проведения спецоперации пошел с воодушевлением - по его словам, настроение у бойцов на передовой боевое, дух сильный.

"У нас все ребята боевые. Все понимают, куда и зачем они идут. С бандеровцами миром не поладить, надо воевать. Победа, сто процентов, будет за нами!", - уверен "Луганск".

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Военные СВО
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