Воспитанник СК "Знамя" АПЗ Кирилл Тюлюков выиграл серебро Чемпионата России Спорт

Фото: Федерация фехтования Нижегородской области

Воспитанник арзамасского СК "Знамя" саблист Кирилл Тюлюков выиграл серебро чемпионата России по фехтованию, который проходил в Кондратово (Пермский край). Об этом сообщили в Федерации фехтования Нижегородской области.

Согласно информации, всего в турнире принимало участие 77 спортсменов. Кирилл Тюлюков в 2022 году уже становился чемпионом России, потому был одним из претендентов на победу.

Однако финальный бой с 26-летним новосибирским фехтовальщиком Анатолием Костенко получился непредсказуемым. Первые два удара нанес Тюлюков – 2:0. Затем инициативой завладел Костенко, он и выиграл первый период – 8:5.

Начало второго периода снова осталось за нашим земляком, который вышел вперед – 9:8, 10:9. Но Костенко нанес необходимые для победы шесть ударов и завершил бой в ранге чемпиона России – 15:11.

Ранее сообщалось, что воспитанник СК "Знамя" АПЗ Кирилл Тюлюков взял бронзу на соревнованиях по фехтованию в Новосибирске.