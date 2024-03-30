Воспитанник СК "Знамя" АПЗ Кирилл Тюлюков выиграл серебро Чемпионата России

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Воспитанник арзамасского СК "Знамя" саблист Кирилл Тюлюков выиграл серебро чемпионата России по фехтованию, который проходил в Кондратово (Пермский край). Об этом сообщили в Федерации фехтования Нижегородской области.
Согласно информации, всего в турнире принимало участие 77 спортсменов. Кирилл Тюлюков в 2022 году уже становился чемпионом России, потому был одним из претендентов на победу.
Однако финальный бой с 26-летним новосибирским фехтовальщиком Анатолием Костенко получился непредсказуемым. Первые два удара нанес Тюлюков – 2:0. Затем инициативой завладел Костенко, он и выиграл первый период – 8:5.
Начало второго периода снова осталось за нашим земляком, который вышел вперед – 9:8, 10:9. Но Костенко нанес необходимые для победы шесть ударов и завершил бой в ранге чемпиона России – 15:11.
Ранее сообщалось, что воспитанник СК "Знамя" АПЗ Кирилл Тюлюков взял бронзу на соревнованиях по фехтованию в Новосибирске.
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