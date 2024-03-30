Ответственность за спам-звонки вводится в России Общество

Фото: unsplash.com

Ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов без сведений об их полной стоимости вводится в России, сообщает "телеканал 360".

Согласно информации, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Эксперты полагают, что ответственность должны будут нести так называемые колл-центры, которые получают данные абонентов, в том числе, от финансовых организаций.

Услугами спамеров пользуются банки, микрозаймы, клиники, компании, предоставляющие инфопродукты. При этом 75% звонков осуществляет не человек, а робот. Таким образом, кол-центры могут совершать по две тысячи звонков в час: 97% их деятельности автоматизировано.

Эксперты считают, что после вступления в силу данного закона число спам-звонков снизится, но полностью они не пропадут. Более того, недобросовестные колл-центры станут использовать возможности искусственного интеллекта и другие технологии, в которых не задействован конкретный человек.

Нарушение закона о спам-звонках обойдется гражданину в сумму от 10 до 20 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 100 тысяч, юрлицу — от 300 тысяч до миллиона рублей.

Кроме того, увеличатся штрафы для банков и микрофинансовых организаций, которые не будут указывать полную стоимость кредитного продукта. Должностные лица заплатят от 40 до 100 тысяч рублей, юрлица — от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.