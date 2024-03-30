Нижегородские ИТ-специалисты получили премию "Digital-Оттепель" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские специалисты в сфере ИТ получили премию "Digital-Оттепель" в рамках одноименной конференции.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, вручение наград прошло в пяти основных и двух специальных номинациях.

По данным организаторов, в общей сложности на участие в премии было подано около 40 заявок, из которых 19 претенденты на специальные номинации.

В номинации "Лучший проект в сфере цифровизации госуправления Нижегородской области" участвовали проекты, которые связаны с нацпроектами и стратегией цифрового преобразования региона, помогают решению конкретных задач.

Награды был удостоен проект "Опыт комплексной автоматизации в сфере лесного хозяйства на примере Нижегородской области", который разработали министерство цифрового развития и связи и министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Проект преследует цель создать единое цифровое пространство в сфере управления лесным и охотничьим хозяйством Нижегородской области, а также упростить сотрудничество между бизнесом и органами власти и сделать работу ведомства более открытой. В цифровой формат уже переведены государственные услуги, которые оказывает региональный Минлесхоз.

В номинации "Госпаблик года" победила группа "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации". Сообщество "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" - это официальные аккаунты ГКУ НО "Центр развития транспортных систем", которые занимаются пассажирскими перевозками. Паблики созданы для удобства пассажиров. На страницы учреждения в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" подписаны около 37 тысяч человек.

