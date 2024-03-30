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Общество

Финал Национальной технологической олимпиады среди школьников прошел в Нижнем Новгороде

09 апреля 2024 12:43  [61] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде впервые прошел финал Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилям "Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы" и "Технологии дополненной реальности".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, организаторами стали нижегородский кампус Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Межвузовский ИТ-кампус мирового уровня "НЕЙМАРК" и Иркутский государственный университет.

По словам главы региона Глеба Никитина, проведение финала НТО в Нижегородской области помогает повысить качество образования и уровень квалификации будущих специалистов.

В отборочном туре профилей "Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы" и "Технологии дополненной реальности" участвовали свыше 1 тысячи школьников со всей страны, в финал вышли более 60 старшеклассников из 15 регионов России. В течении пяти дней на площадке Высшей школы экономики финалисты командного зачета разрабатывали приложение. Для решения задачи старшеклассники использовали веб-камеры, проекторы маркерной доски и маркеры.

Победителями профиля "Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы" в индивидуальном зачете стали Глеб Корелин и Антон Емельянов. В командном зачете победу одержала команда "Оригинальное название".

Победителем в индивидуальном зачете профиля "Технологии дополненной реальности" стал Роман Коваль. В командном зачете лучшими признаны команды "Oscom" и "Неформальное технологическое объединение".

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

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Теги:
IT-кампус "Неймарк" Олимпиада Технологии
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