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Экономика

Условия труда работникам нижегородских предприятий улучшат за счет средств Соцфонда

09 апреля 2024 13:57  [93] Экономика

Более 800 млн рублей из средств Нижегородского отделения Социального фонда РФ выделено в 2024 году на программу финансирования мероприятий по охране труда на предприятиях.

Как сообщает пресс-служба НО СФР, в прошлом году компенсация на охрану труда 1662 работодателям региона составила более 645,9 млн рублей.

В настоящее время в Нижегородской области насчитывается около 85 тысяч предприятий и организаций, на которых трудится свыше 3 млн человек.

Региональное отделение Соцфонда уже принимает заявления от работодателей на финансирование мероприятий по охране труда в текущем году. Самыми популярными мероприятиями в этом направлении стали: оценка условий труда, приобретение для работников средств индивидуальной защиты, а также проведение обязательных медосмотров и санаторно-курортное лечение.

Профилактические меры по снижению количества производственных травм и профзаболеваний работников предприятие проводит за свой счет, а затем получает компенсацию из бюджета Социального фонда России.

Работодатель может возместить от 20% до 30% суммы взносов, которые направил на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предыдущий год. Если работодатель направил допсредства на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста, то ему вернутся 30% сумм страховых взносов.

Финансовую поддержку мероприятий по охране труда могут получить любые организации вне зависимости от форм собственности. Ключевые требования —отсутствие у работодателя штрафов, пений и каких либо задолженностей по страховым взносам.

Подать заявку на финансирование можно дистанционно через "Госуслуги" не позднее 1 августа текущего года.

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Теги:
Выплаты Социальный фонд
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