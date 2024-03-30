Нижегородские бойцы СВО могут получить электронные удостоверения ветеранов боевых действий

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Нижегородцы, участвовавшие ранее и участвующие сейчас в специальной военной операции, могут получить электронные удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.
Работа по оформлению и выдаче таких удостоверений в Вооруженных силах РФ организована в соответствии с указаниями Министра обороны Российской Федерации от 20 марта 2024 года на основании постановления Правительства РФ от 16 марта 2024 года №132.
Как рассказал военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов, для получения электронного удостоверения ветерана боевых действий следует обращаться в ближайшее отделение банка-партнера – это ПАО "ПСБ" (Промсвязьбанк). Для оформления документа, который будет выдаваться в виде пластиковой карты, следует заполнить заявление и предъявить паспорт, а также удостоверение ветерана боевых действий или справку об участии в специальной военной операции.
8 апреля в военном комиссариате Нижегородской области сотрудники ПАО "Промсвязьбанк" приняли заявления от 12 участников СВО и других ветеранов боевых действий для оформления электронных удостоверений.
При возникновении вопросов или проблемных ситуаций ветерану боевых действий следует обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в ближайшее отделение банка-партнера.
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