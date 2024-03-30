Ремонт театра кукол начался в Дзержинске Культура и отдых

Фото: администрация Дзержинска

Капремонт театра кукол в рамках нацпроекта "Культура" начался в Дзержинске. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Как рассказала министр культуры региона Наталья Суханова, на объекте уже ведутся кровельные и фасадные работы.

"Здание дзержинского театра кукол – объект культурного наследия, поэтому во время ремонтных работ будут восстановлены утраченные элементы лепного декора. Кроме того, будет отремонтирован стилобат здания, который является неотъемлемой частью его архитектурного облика", - отметила Наталья Суханова.

По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, благодаря нацпроекту "Культура" профильные городские учреждения становятся комфортными как для сотрудников, так и для посетителей.

"В случае с Дзержинским театром кукол капремонт повлияет на внешний облик не только самого учреждения, но и Центрального парка культуры и отдыха, на территории которого он располагается, где любят отдыхать дзержинцы. Само здание театра построено в 1948 году, поэтому важно не просто его отремонтировать, но сделать это грамотно, сочетая атмосферу середины XX века и современность. И, конечно, выполнить работы качественно, на долгие годы", – отметил глава Дзержинска.

Планируется, что все работы на объекте будут завершены до конца текущего года.

Напомним, что нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область победила среди постановок молодежных театров на "Театральном Приволжье".