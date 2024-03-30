Свыше 15,5 тысяч донаций совершили нижегородцы за первые три месяца текущего года Общество

Фото: Пресс-служба ННГУ

Более 15,5 тысячи донаций совершили нижегородцы за первый квартал текущего года.

Как сообщает Нижегородский областной центр крови им.Н.Я.Климовой, почти 12 тысяч нижегородцев с начала года совершили более 11 тысяч донаций цельной крови, более 4 тысяч донаций плазмы методом автоматического афереза и около 500 донаций тромбоцитов.

По словам главврача Нижегородского областного центра крови им.Н.Я.Климовой Сергея Чистякова, ряды доноров-добровольцев пополнили более 600 человек. Еще несколько сотен только планируют сдать кровь в ближайшее время. Также с начала года для вхождения в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга свои образцы крови сдали более 280 человек.

По данным регионального минздрава, региональный Центр крови проводит масштабную образовательную работу с молодежью. Для школьников проводятся экскурсии, на базе Центра крови проходят практические занятий по трансфузиологии для студентов-медиков.

Так, 8 апреля студенты Института клинической медицины ННГУ имени Н.И. Лобачевского приняли участие в выездной донорской акции. 50 студентов стали донорами цельной крови и ее компоненты, еще 15 человек пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга.

Добавим, что узнать о предстоящих донорских акциях, а также получить иную необходимую информацию о донорстве можно на сайте ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой".