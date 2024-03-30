Более 300 лодок вывезено с территории лодочной станции "Турист" Общество

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Более 300 лодок уже вывезено с территории лодочной станции "Турист" на Гребном канале. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Согласно информации, на территории лодочной станции от ведомства находятся только представители ЧОП и бригады, которые занимаются сносом сооружений.

Также на месте работают бригады от представителей лодочной станции, который решили разбирать свои сооружения самостоятельно.

Кроме того, нижегородское Минимущества поставило задачу своим сотрудникам следить за порядком и наводить уборку на территории.

Как сообщалось ранее, Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области вправе возобновить мероприятия по принудительному демонтажу строений лодочной станции "Турист" после решения арбитражного суда региона.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил жалобу нижегородского Мингосимущества об отмене запрета на снос сооружений лодочной станции "Турист".