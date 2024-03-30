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Общество

Отбор участников ежегодного конкурса "Нижегородская семья" стартовал в регионе

09 апреля 2024 15:01  [87] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области начался отбор участников ежегодного конкурса "Нижегородская семья". Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Состязание проводится по следующим номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья" и "Семья – хранитель традиций". Конкурс направлен на повышение общественного престижа семейного образа жизни в регионе, формирование семейных ценностей, популяризацию и развитие института семьи и ответственного родительства, а также укрепление межпоколенческих связей.

"Конкурс "Нижегородская семья" проводится уже более 15 лет, и с каждым годом количество участников только увеличивается. Это свидетельствует о том, что наш регион богат талантливыми и многодетными семьями", – отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Он подчеркнул, что в Год семьи, который стартовал в стране по указу президента России Владимира Путина, конкурс приобретает еще большую значимость и масштаб.

Заявки на участие, а также конкурсные материалы (портфолио семьи и видеопрезентация) принимаются в управлениях социальной защиты региона по месту проживания участников до 23 апреля 2024 года.

Итоги конкурса "Нижегородская семья" подведут в мае 2024 года в ходе гала-фестиваля "Счастье семьи – счастье России!". Финалисты состязания смогут принять участие во Всероссийском конкурсе "Семья года" и конкурсе "Успешная семья Приволжья".

Напомним, конкурс "Нижегородская семья" проводится в регионе с 2008 года. Он организован в соответствии с целями и задачами национального проекта "Демография". Подробная информация доступна на сайте министерства социальной политики Нижегородской области по ссылке

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Теги:
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