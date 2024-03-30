Дорожный ремонт по нацпроекту БКД стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Масштабная ремонтная кампания по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

В настоящее время уже заключено 74 государственных контракта на ремонт 101 участка общей протяженностью 421,5 км. На эти цели будет направлено 11,4 млрд рублей.

Подрядчики приступили к работам на всех включенных в план 2024 года искусственных сооружениях. Там, где это необходимо, на объектах проводятся противокарстовые мероприятия, переустройство коммуникаций. Также рабочие ведут фрезерование существующего покрытия.

Ремонт мостов производится через р. Вадок на подъезде к с.Вад, через р.Узола на подъезде к д.Семино - с.Хохлома - д.Тарасово - д.Березовка - д.Анисимово, через р.Медяна и р.Сура на дороге Мамешево - Наваты - Шумерля до границы с Республикой Чувашия. Их протяженность составляет 336 метров. В общей сложности в этом году реконструкция дорог с искусственными сооружениями протяженностью 614 метров будет выполнена на 13 участках.

Кроме того, уже ведется устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона на дороге Лукоянов - Гагино - Салганы – Уразовка. Там в нормативное состояние будет приведено три участка протяженностью 15 км.

К ремонту дороги по проспекту Циолковского в Дзержинске, включая Решетихинское шоссе и подходы к Желнинскому мосту, приступил новый подрядчик ГУАД НО. Напомним, к предыдущему подрядчику были вопросы и по соблюдению технологии - это укладка асфальта в дождь, и по срыву сроков. С конца июня ГУАД трижды направлял в его адрес письма, в которых указывал на отставание от календарного плана работ, ни одного ответа получено не было. По данным на 30 сентября 2023 года, полностью были выполнены лишь фрезерование и укладка выравнивающего слоя, верхний слой асфальтобетона был уложен только на 15%. В итоге Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области было вынуждено заявить об одностороннем расторжении госконтракта. Новый контракт на ремонт дороги по проспекту Циолковского, включая Решетихинское шоссе и подходы к Желнинскому мосту, был заключен с ООО "РБК-Рубикон" в начале апреля текущего года.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".