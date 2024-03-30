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Общество

Нижегородцы вышли в окружной финал интеллектуальной Олимпиады ПФО среди студентов

09 апреля 2024 16:04  [37] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный этап интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов "IQ ПФО" завершился в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в итоге была сформирована команда из 16 человек, которая будет представлять регион на окружном этапе.

Региональные отборочные туры прошла в Нижегородской области с 13 по 31 марта по шести направлениям.

Это игра "Что? Где? Когда?", робототехника, парламентские дебаты, конкурс инженерных команд, программирование и пилотирование беспилотных летательных аппаратов.

В общей сложности в региональных этапах участвовали более тысячи человек из 14 вузов Нижегородской области. Награждение победителей региональных отборочных этапов прошло в Молодежном центре "Высота".

Окружной финал пройдет в Саранске на базе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева с 25 по 28 апреля.

СПРАВКА:

Общественный проект "Интеллектуальная Олимпиада ПФО среди студентов "IQ ПФО" проходит ежегодно на территории ПФО. Олимпиада, которая в этом году проходит в 9-й раз, реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

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Теги:
Олимпиада Студенты
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