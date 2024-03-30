Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
09 апреля 2024 16:08  [131] Глеб Никитин занял 11 место в топе медиарейтинга глав регионов по итогам марта
06 апреля 2024 12:23  [562] Нижегородские эксперты прогнозируют изменения в миграционной политике России
06 апреля 2024 10:32  [633] Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин награжден орденом "За гражданскую доблесть и честь"
05 апреля 2024 19:07  [1120] Эксперт-мониторинг событий с 29 марта по 5 апреля 2024 года от АНО "Минин-центр"
05 апреля 2024 18:36  [684] Иван Носков: "Депутаты Заксобрания Нижегородской области всегда верны своему главному принципу – трудиться в интересах людей"
05 апреля 2024 12:26  [494] Василий Суханов: Впереди нас ждут новые вызовы, с которыми мы должны справиться"
05 апреля 2024 11:23  [684] Глеб Никитин и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провели рабочую встречу
05 апреля 2024 09:22  [441] Евгений Люлин: "Заксобрание Нижегородской области – флагман позитивных перемен в регионе"
05 апреля 2024 09:09  [487] Законодательному собранию Нижегородской области исполнилось 30 лет
04 апреля 2024 19:29  [722] Виктория Николаева: Законы, которые разрабатывали депутаты всех созывов, легли в основу развития экономики и социальной сферы области
Политика

Глеб Никитин занял 11 место в топе медиарейтинга глав регионов по итогам марта

09 апреля 2024 16:08  [131] Политика

Фото: Александр Воложанин

Аналитический центр "Г.У.Р.У." совместно с первым информационным телеграм-агентством "ТелеСтрим" презентовали свежее исследование "Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram по итогам марта".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в марте собрал в телеграм-каналах 5936 публикаций, поднялся на 4 позиции вверх и занял 11-е место в Telegram-рейтинге, вернув себе статус медиа лидера среди глав регионов Приволжского федерального округа. 

В исследовании эксперты отметили оперативную реакцию Никитина на ЧП с атакой на нефтеперерабатывающий завод в Кстовском районе.

Кроме того, как отмечают авторы, "регион искренне отозвался на трагедию в "Крокус Сити Холл": в регионе прошли акции памяти, губернатор выразил соболезнования семьям погибших и отменил массовые мероприятия, а ХК "Торпедо" навестил мальчика-хоккеиста Илью, которого сбили на машине террористы".

Среди других значимых поводов марта в Telegram выделяется участие делегации региона во главе с губернаторов на Всемирным фестивале молодежи в Сочи, где Нижегородская область одна из немногих представила на фестивале именной образовательный павильон, в котором выступали топ-спикеры.

Кроме того, заметными в Telegram-каналах стал ежегодный отчет нижегородского губернатора и заявления Никитина о готовности региона принять 200 детей из Белгородской области.

Среди ТОП телеграм-каналов, упоминавших губернатора Глеба Никитина отмечены Mash, Readovka, Раньше всех.Ну почти, Оперативные сводки и RT на русском.

Наиболее часто упоминающими губернатора телеграм-каналами стали VOLGA.brief (38), Теле Стрим (20), Мой Нижний Новгород (18), Нижегородская Стрелка (17), Нижегородская Гильотина (13)

Кроме того, персональный аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Telegram https://t.me/glebnikitin_nn по итогам марта на фоне насыщенной информационной повестки прирос на 2254 подписчика, заняв по числу подписчиков 22-е место в федеральном ТОПе. 

Аналитический центр "Г.У.Р.У." – аналитическая экспертная группа федерального политического эксперта Пермякова Романа permyakov-roman.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Рейтинг
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph