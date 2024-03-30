Глеб Никитин занял 11 место в топе медиарейтинга глав регионов по итогам марта Политика

Фото: Александр Воложанин

Аналитический центр "Г.У.Р.У." совместно с первым информационным телеграм-агентством "ТелеСтрим" презентовали свежее исследование "Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram по итогам марта".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в марте собрал в телеграм-каналах 5936 публикаций, поднялся на 4 позиции вверх и занял 11-е место в Telegram-рейтинге, вернув себе статус медиа лидера среди глав регионов Приволжского федерального округа.

В исследовании эксперты отметили оперативную реакцию Никитина на ЧП с атакой на нефтеперерабатывающий завод в Кстовском районе.

Кроме того, как отмечают авторы, "регион искренне отозвался на трагедию в "Крокус Сити Холл": в регионе прошли акции памяти, губернатор выразил соболезнования семьям погибших и отменил массовые мероприятия, а ХК "Торпедо" навестил мальчика-хоккеиста Илью, которого сбили на машине террористы".

Среди других значимых поводов марта в Telegram выделяется участие делегации региона во главе с губернаторов на Всемирным фестивале молодежи в Сочи, где Нижегородская область одна из немногих представила на фестивале именной образовательный павильон, в котором выступали топ-спикеры.

Кроме того, заметными в Telegram-каналах стал ежегодный отчет нижегородского губернатора и заявления Никитина о готовности региона принять 200 детей из Белгородской области.

Среди ТОП телеграм-каналов, упоминавших губернатора Глеба Никитина отмечены Mash, Readovka, Раньше всех.Ну почти, Оперативные сводки и RT на русском.

Наиболее часто упоминающими губернатора телеграм-каналами стали VOLGA.brief (38), Теле Стрим (20), Мой Нижний Новгород (18), Нижегородская Стрелка (17), Нижегородская Гильотина (13)

Кроме того, персональный аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Telegram https://t.me/glebnikitin_nn по итогам марта на фоне насыщенной информационной повестки прирос на 2254 подписчика, заняв по числу подписчиков 22-е место в федеральном ТОПе.

Аналитический центр "Г.У.Р.У." – аналитическая экспертная группа федерального политического эксперта Пермякова Романа permyakov-roman.ru