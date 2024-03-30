Прием заявок на обучение в Корпоративном университете добровольцев Нижегородской области пройдет до 30 апреля Общество

Открыт прием заявок на новый сезон образовательной программы в Корпоративном университете добровольцев Нижегородской области. По итогам отбора пройти обучение смогут 200 человек. Организаторами проекта выступают АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) при поддержке регионального правительства.

Подать заявку можно до 30 апреля включительно. Программа представляет собой образовательную площадку, которая объединяет активных граждан старше 14 лет, стремящихся к реализации своих возможностей в добровольчестве. Участниками могут стать активные добровольцы, лидеры общественного мнения, кураторы волонтерских мероприятий и проектов в образовательных учреждениях, руководители и представители добровольческих организаций.

"В новом сезоне образовательной программы ключевой задачей станет создание активного сообщества лидеров добровольческой деятельности. На протяжении нескольких месяцев участники будут развивать свои компетенции, получать знания по профильным темам. После этого мы определим лучших и пригласим в команды для участия в организации и проведении крупнейших спортивных, культурных, массовых, патриотических и других мероприятий", - отметила генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Открытие площадки запланировано на 17 мая. Сам процесс обучения продлится шесть недель, с мая по июнь.

Участников проекта ждет обучение по четырем основным модулям и одному сквозному, которые включают следующие темы: личный бренд и самопрезентация, команда и личная эффективность, организация мероприятий, создание проектов и управление ими, добровольческая деятельность. В программу проекта также включены образовательные интенсивы, регулярные нетворкинги, обмен практиками, выездные мероприятия, совместное проведение социальных акций, мастер-классы и многое другое.

По итогам топ-10 лучших участников получат поддержку собственных проектов, топ-20 - сертификаты о повышении квалификации от Корпоративного университета правительства Нижегородской области, а 100 лучших - благодарственные письма от правительства Нижегородской области.

Подробнее о программе и процессе подачи заявок можно узнать на сайте: https://корпуниверно.рф, а также в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/volcentr_nnov.