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Спорт

Спортивно-оздоровительный комплекс "Рось" открыли в Ковернинском муниципальном округе

10 апреля 2024 09:02  [115] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Ковернинском муниципальном округе состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса "Рось". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

В церемонии открытия участвовали первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров (по видеоконференцсвязи), министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, глава местного самоуправления Ковернинского муниципального округа Олег Шмелев.

"Функциональные возможности комплекса позволят одновременно развивать большое количество спортивных направлений на одной площадке. В пространстве на площади более чем 2 500 кв. м есть и зал для игровых видов спорта, и универсальный зал для групповых тренировок, тренажерные залы, бассейн. Предусмотрена возможность и для занятий адаптивной физкультурой", - отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

В день открытия в новом спортивном комплексе прошел первый турнир по мини-футболу между футбольными командами р.п. Ковернино, г. Заволжье и г.о. Сокольский, а также первый турнир по фиджитал-баскетболу между командами Ковернинского муниципального округа.

"Спорткомплекс предоставляет возможность для занятия спортом, проведения фитнес-тренировок, оздоровительных процедур, а также организации спортивных мероприятий и соревнований. Уверен, что спортивно-оздоровительный комплекс "Рось" станет настоящей территорией здоровья для всех жителей округа, а также положит начало новым спортивным достижениям", - подчеркнул глава Ковернинского МСУ Олег Шмелев. 

Ранее сообщалось, что новый спорткомплекс построят в Нижнем Новгороде за 670 млн рублей.

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Теги:
Ковернинский район Спорт
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