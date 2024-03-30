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Общество

Дополнительные электропоезда вводятся в Нижегородской области с началом дачного сезона

10 апреля 2024 09:53  [71] Общество

На Горьковской железной дороге в Нижегородской области, с началом дачного сезона традиционно назначаются дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Арзамасское направление:

- с 6 апреля 2024 года поезд № 6707 Кустовая – Суроватиха по субботам, воскресеньям (отправление в 07:40, прибытие в 09:33);

- с 6 апреля 2024 года поезд № 6714 Суроватиха – Кустовая по субботам и воскресеньям (отправление в 15:10, прибытие в 16:50);

- с 13 апреля 2024 года поезд №6711 пр. Гагарина – Суроватиха ежедневно (отправление в 08:28, прибытие в 10:35);

- с 13 апреля 2024 года поезд № 6710 Суроватиха – пр. Гагарина ежедневно (отправление в 14:02, прибытие в 16:03);

- с 13 апреля 2024 года поезда №6005/6006 Нижний Новгород – пр. Гагарина (отправление в 06:40, прибытие в 08:16) и №6039/6040 пр. Гагарина – Моховые горы (отправление в 16:11, прибытие в 18:16) по субботним и воскресным дням;

- с 15 апреля 2024 года поезд № 6707 Кустовая – Суроватиха по рабочим дням (отправление в 07:40, прибытие в 09:33);

 - с 15 апреля 2024 года поезд № 6714 Суроватиха – Кустовая по рабочим дням (отправление в 15:10, прибытие в 16:50);

 - с 22 апреля 2024 года поезд №6713 Нижний Новгород – Сережа по рабочим дням (отправление в 13:00, прибытие в 15:29);

 - с 22 апреля 2024 года поезд № 6801 Нижний Новгород – Металлист по рабочим дням (отправление в 09:25, прибытие в 11:33);

 - с 22 апреля 2024 года поезд № 6804 Металлист – Нижний Новгород по рабочим дням (отправление в 14:18, прибытие в 16:30);

 - с 28 апреля 2024 года поезд №6715 Нижний Новгород – Суроватиха по субботним и воскресным дням (отправление в 14:25, прибытие в 16:10);

 - с 28 апреля 2024 года поезд №6716 Суроватиха – Нижний Новгород по субботним и воскресным дням (отправление в 16:34, прибытие в 18:34);

 - с 28 апреля 2024 года поезда №6221/6222 Моховые горы – пр. Гагарина (отправление в 17:37, прибытие в 19:37) и №6045/6046 пр. Гагарина – Нижний Новгород (отправление в 19:57, прибытие в 21:16) по субботним и воскресным дням;

 - со 2 мая 2024 года поезд № 6709 Нижний Новгород – Суроватиха ежедневно; (отправление в 08:15, прибытие в 09:55)

 - со 2 мая 2024 года поезд № 6712 Суроватиха – Нижний Новгород ежедневно (отправление в 15:20, прибытие в 17:13);

 - со 2 мая 2024 года №6721 Кустовая – Суроватиха с понедельника по четверг (отправление в 17:20, прибытие в 19:08).

Семеновское направление: 

- с 21 апреля 2024 года поезд №6608 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 08:30, прибытие в 09:20);

 - с 21 апреля 2024 года поезд №6619 Тарасиха – Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 10:00, прибытие в 10:49);

 - с 20 апреля 2024 года поезд №6616 Нижний Новгород – Семенов по субботним дням (отправление в 10:10, прибытие в 11:21);

 - с 20 апреля 2024 года поезд №6625 Семенов – Нижний Новгород по субботним дням (отправление в 11:33, прибытие в 12:39);

 - с 21 апреля 2024 года поезд №6652 Нижний Новгород – Семенов по воскресным дням (отправление в 18:50, прибытие в 19:59);

 - с 21 апреля 2024 года поезд №6663 Семенов – Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 20:13, прибытие в 21:21);

 - с 20 апреля 2024 года №6620 Нижний Новгород – Тарасиха по субботним и воскресным дням (отправление в 11:16, прибытие в 12:06);

 - с 20 апреля 2024 года №6621 Тарасиха – Нижний Новгород по субботним и воскресным дням (отправление в 12:44, прибытие в 13:33);

 - с 21 апреля 2024 года №6626 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 14:08, прибытие в 14:58);

 - с 21 апреля 2024 года №6635 Тарасиха – Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 15:08, прибытие в 15:57);

 - с 21 апреля 2024 года №6630 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 14:44, прибытие в 15:34);

 - с 21 апреля 2024 года №6637 Тарасиха – Нижний Новгород по воскресным дням (отправление в 15:43, прибытие в 16:30);

 - с 21 апреля 2024 года №6632 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 15:30, прибытие в 16:20);

 - с 21 апреля 2024 года №6643 Тарасиха - Н.Новгород по воскресным дням (отправление в 16:42, прибытие в 17:31);

 - с 21 апреля 2024 года №6538 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 16:18, прибытие в 17:01);

 - с 21 апреля 2024 года №6547 Тарасиха - Н.Новгород по воскресным дням (отправление в 17:13, прибытие в 18:02);

 - с 21 апреля 2024 года №6640 Нижний Новгород – Тарасиха по субботним и воскресным дням (отправление в 16:39, прибытие в 17:28);

 - с 21 апреля 2024 года №6649 Тарасиха – Нижний Новгород по субботним и воскресным дням (отправление в 17:38, прибытие в 18:27);

 - с 21 апреля 2024 года №6646 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 17:42, прибытие в 18:44);

 - с 21 апреля 2024 года №6557 Тарасиха - Н.Новгород по воскресным дням (отправление в 18:52, прибытие в 19:41);

 - с 21 апреля 2024 года №6544 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 17:25, прибытие в 18:15);

 - с 21 апреля 2024 года №6655 Тарасиха - Н.Новгород по воскресным дням (отправление в 18:33, прибытие в 19:21);

 - с 21 апреля 2024 года №6548 Нижний Новгород – Тарасиха по воскресным дням (отправление в 18:17, прибытие в 19:06);

 - с 21 апреля 2024 года №6661 Тарасиха - Н.Новгород по воскресным дням (отправление в 19:42, прибытие в 20:31);

 - с 20 апреля 2024 года №6636 Нижний Новгород – Керженец  по субботним и воскресным дням (отправление в 15:48, прибытие в 17:11);

 - с 20 апреля 2024 года №6653 Керженец – Нижний Новгород по субботним и воскресным дням (отправление в 17:36, прибытие в 19:02);

 - с 21 апреля 2024 года №6664 Нижний Новгород – Керженец  по воскресным дням (отправление в 22:25, прибытие в 23:50);

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