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Общество

Бесплатные консультации для жителей из ДНР и ЛНР прошли в Нижнем Новгороде

10 апреля 2024 10:26  [5] Общество

Фото: ГКУ НО "Госюрбюро"

Бесплатные консультации для граждан России, которые ранее прибыли в Нижегородскую область из Луганской и Донецкой народных республик, провели специалисты Госюрбюро.

Как сообщается, организаторами встречи стали ГКУ НО "Госюрбюро" и управление социальной защиты Сормовского района Нижнего Новгорода.

Консультирование проводилось по вопросам обеспечения компенсаций по потере жилья, по пенсиям, расчете стажа и др.

Также сотрудники соцзащиты населения рассказали о получении статуса "Ветеран труда", сообщили гражданам как получить временное жилье и ознакомили с дополнительными мерами соцподдержки.

В общей сложности, за правовой помощью обратилось семь человек. Кроме того, в консультациях в Сормовском районе приняли участие специалисты Социального фонда России. Они дали разъяснения, которые касались пенсионного законодательства и выплат федеральных пособий семьям с детьми.

За прошедший год в Госюрбюро поступило около 3 тысяч  обращений по вопросам бесплатной юридической помощи. Это на 6% больше, чем в 2022-м. Помощь получили более 1,5 тысяч граждан социально незащищенных категорий.

Напомним, что развитие государственных юридических бюро, которые на безвозмездных условиях оказывают юридическую помощь, поддержал президент России Владимир Путин на совещании кабинета министров 13 мая 2021 года.

Узнать о праве на получение государственной бесплатной юридической помощи можно в центральном офисе ГКУ НО "Госюрбюро НО" по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 24, тел. (831) 430-02-00,

Также получить ответы можно в пунктах оказания бесплатной юридической помощи Госюрбюро: в Большом Болдине на ул. Красный Иртыш, д.50 "Б"; в Городце на ул. Новой, 107; в Дзержинске на бульваре Правды, 2, офис 403.
 

 

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Теги:
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