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Общество

Новый сезон волонтёрского движения "Оберег" начнется с субботника в Балахне

10 апреля 2024 10:54  [99] Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

Субботник в Балахне Нижегородской области станет первым в этом году мероприятием, которое пройдет в рамках проекта "Оберег".

Как сообщает АНО "АСИРИС", в субботу 13 апреля волонтеры приведут в порядок территорию парка в рабочем квартале НиГРЭС, который включает в себя несколько зданий конструктивизма начала ХХ века. 

В этом году Балахна в конце августа отметит 550-летие, в парке к юбилейной дате планируется благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". 

Отмечается,что волонтёрское движение по сохранению объектов исторической среды Нижегородской области было организовано агентством летом 2023 года. Силами 300 волонтеров были приведены в порядок 15 исторических домов региона: в Арзамасе, Семёнове, Городце, Лыскове, селах Богородском и Спасском.

Директор АНО "АСИРИС" Екатерина Крюнас пригласила нижегородцев стать волонтерами проекта "Оберег". Для тех, кто выразит желание принять участие в субботнике в парке НиГРЭС, будет организована культурная программа. Для участников мероприятия пройдет экскурсия по посёлку НиГРЭС, после которой всех накормят обедом, приготовленным на полевой кухне.

Отмечается, что в этом году в Нижегородской области волонтерские работы пройдут с мая по сентябрь включительно. В программу добровольческих работ дополнительно включены субботники, проект "Арт-заборы", восстановление элементов декора выпускниками "Школы реставрации" и увлекательные экскурсии.

Ранее сообщалось, что путеводитель по улице Кожевенной в Нижнем Новгороде разработали в АНО "АСИРИС".

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Теги:
Балахна Волонтеры Субботник
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